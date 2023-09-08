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Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района

Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района

Поездки главы МИДа по районам республики приурочены к 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском и... 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T15:37+0300

2023-09-08T15:37+0300

2023-09-08T15:51+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района, сообщает Медиацентр МИДа.Темой обсуждения стали актуальные вопросы абхазо-российских отношений, вызовы и угрозы, которые стоят перед республикой, а также результаты работы внешнеполитического ведомства.Министр подчеркнул, что экономические связи между Россией и Грузией крепнут, а представители грузинской диаспоры активно продвигают интересы своей страны. Поэтому Абхазия должна быть конкурентоспособной, чтобы не оказаться "на обочине геополитики"."Мы не должны проиграть эту конкуренцию. Для этого необходимо работать эффективно, слаженно и динамично. Мы не имеем права на низкую конкурентоспособность. В очередной раз мы находимся на исторической развилке. Сегодня решается, каким будет завтра наше государство", – подчеркнул он. Для развития Абхазии нужны новые источники экономического роста, добавил министр. Без этого невозможна модернизация социальной сферы и перевооружение армии, а от этого напрямую зависит безопасность страны.Инал Ардзинба подчеркнул, что в отношениях между Абхазией и Россией были и "упущенные возможности", например, создание полноценной объединенной группировки войск. Кроме того, министр заявил, что информационное сопровождение вопроса о передаче госдачи в Пицунде сказалось на отношениях между двумя странами."Правильный патриотизм должен быть наполнен качественным содержанием. Это, прежде всего, дела и результаты, разумный анализ, верные выводы и решения. Эмоции отбрасывают назад, превозносят наших врагов", – сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/vneshnyaya-politika-priznanie-i-bezopasnost-chto-obsudil-glava-mid-s-zhitelyami-ochamchyry-1047601232.html

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