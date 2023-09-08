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Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района
Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района
Поездки главы МИДа по районам республики приурочены к 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском и... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T15:37+0300
2023-09-08T15:37+0300
2023-09-08T15:51+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района, сообщает Медиацентр МИДа.Темой обсуждения стали актуальные вопросы абхазо-российских отношений, вызовы и угрозы, которые стоят перед республикой, а также результаты работы внешнеполитического ведомства.Министр подчеркнул, что экономические связи между Россией и Грузией крепнут, а представители грузинской диаспоры активно продвигают интересы своей страны. Поэтому Абхазия должна быть конкурентоспособной, чтобы не оказаться "на обочине геополитики"."Мы не должны проиграть эту конкуренцию. Для этого необходимо работать эффективно, слаженно и динамично. Мы не имеем права на низкую конкурентоспособность. В очередной раз мы находимся на исторической развилке. Сегодня решается, каким будет завтра наше государство", – подчеркнул он. Для развития Абхазии нужны новые источники экономического роста, добавил министр. Без этого невозможна модернизация социальной сферы и перевооружение армии, а от этого напрямую зависит безопасность страны.Инал Ардзинба подчеркнул, что в отношениях между Абхазией и Россией были и "упущенные возможности", например, создание полноценной объединенной группировки войск. Кроме того, министр заявил, что информационное сопровождение вопроса о передаче госдачи в Пицунде сказалось на отношениях между двумя странами."Правильный патриотизм должен быть наполнен качественным содержанием. Это, прежде всего, дела и результаты, разумный анализ, верные выводы и решения. Эмоции отбрасывают назад, превозносят наших врагов", – сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/vneshnyaya-politika-priznanie-i-bezopasnost-chto-obsudil-glava-mid-s-zhitelyami-ochamchyry-1047601232.html
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии
Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района
15:37 08.09.2023 (обновлено: 15:51 08.09.2023)
Поездки главы МИДа по районам республики приурочены к 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском и Ткуарчалском районах.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с жителями Гулрыпшского района, сообщает
Медиацентр МИДа.
Темой обсуждения стали актуальные вопросы абхазо-российских отношений, вызовы и угрозы, которые стоят перед республикой, а также результаты работы внешнеполитического ведомства.
"Россия – ядро нашей внешней политики. Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу", – сказал Ардзинба.
Министр подчеркнул, что экономические связи между Россией и Грузией крепнут, а представители грузинской диаспоры активно продвигают интересы своей страны. Поэтому Абхазия должна быть конкурентоспособной, чтобы не оказаться "на обочине геополитики".
"Мы не должны проиграть эту конкуренцию. Для этого необходимо работать эффективно, слаженно и динамично. Мы не имеем права на низкую конкурентоспособность. В очередной раз мы находимся на исторической развилке. Сегодня решается, каким будет завтра наше государство", – подчеркнул он.
Для развития Абхазии нужны новые источники экономического роста, добавил министр. Без этого невозможна модернизация социальной сферы и перевооружение армии, а от этого напрямую зависит безопасность страны.
Инал Ардзинба подчеркнул, что в отношениях между Абхазией и Россией были и "упущенные возможности", например, создание полноценной объединенной группировки войск. Кроме того, министр заявил, что информационное сопровождение вопроса о передаче госдачи в Пицунде сказалось на отношениях между двумя странами.
"Правильный патриотизм должен быть наполнен качественным содержанием. Это, прежде всего, дела и результаты, разумный анализ, верные выводы и решения. Эмоции отбрасывают назад, превозносят наших врагов", – сказал он.