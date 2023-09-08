https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/komandir-vzvoda-vsu-prigovoren-k-18-godam-tyurmy-za-pokushenie-na-ubiystvo-1047896411.html
Командир взвода ВСУ приговорен к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство
Командир взвода ВСУ приговорен к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство
Следственный комитет России ведет работу по расследованию преступлений украинских военнослужащих в отношении гражданских лиц. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T16:56+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Харченко к 18 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет России.Харченко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.Сообщается, что Харченко и военнослужащие, которые находились у него в подчинении, в марте 2022 года занимали позиции в одном из мариупольских кафе.В один из дней в период с 20 по 31 марта морпехи обнаружили безоружного мирного жителя. Решив, что мужчина оказывает содействие вооруженным силам России в ДНР, исполняя приказ вышестоящих командиров, Харченко около 10 раз выстрелил в него из автомата Калашникова.Пострадавшему удалось убежать из зоны обстрела и укрыться в безопасном месте. Следком уточняет, что, стреляя, Харченко осознавал общественную опасность своих действий и руководствовался идеологической и политической ненавистью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-voennye-prestupleniya-1047886308.html
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Командир взвода ВСУ приговорен к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство
16:56 08.09.2023 (обновлено: 16:59 08.09.2023)
Следственный комитет России ведет работу по расследованию преступлений украинских военнослужащих в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Верховный суд ДНР приговорил командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Харченко к 18 годам колонии строгого режима, сообщает
Следственный комитет России.
Харченко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.
Сообщается, что Харченко и военнослужащие, которые находились у него в подчинении, в марте 2022 года занимали позиции в одном из мариупольских кафе.
В один из дней в период с 20 по 31 марта морпехи обнаружили безоружного мирного жителя. Решив, что мужчина оказывает содействие вооруженным силам России в ДНР, исполняя приказ вышестоящих командиров, Харченко около 10 раз выстрелил в него из автомата Калашникова.
Пострадавшему удалось убежать из зоны обстрела и укрыться в безопасном месте.
Следком уточняет, что, стреляя, Харченко осознавал общественную опасность своих действий и руководствовался идеологической и политической ненавистью.