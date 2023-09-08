https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/motostrelki-yuvo-unichtozhili-lager-protivnika-v-abkhazii-1047890001.html

Мотострелки ЮВО уничтожили лагерь "противника" в Абхазии

Мотострелки ЮВО уничтожили лагерь "противника" в Абхазии

В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T10:54+0300

2023-09-08T10:54+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Военнослужащие мотострелкового подразделения Южного военного округа в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Рейдовые действия в тылу "врага" мотострелки провели, используя беспилотники "Орлан-10" и бронетранспортеры БТР-82А. Сначала поисковые группы обнаружили скрытый лагерь в заброшенном здании, а затем совершили налет.В ходе налета были отработаны навыки боя, группы "противника" были подавлены из БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового вооружения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/rossiyskie-zenitchiki-otrazili-uslovnuyu-ataku-boevykh-dronov-v-gorakh-abkhazii-1047816482.html

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