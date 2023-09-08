https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/pitsunda-voshla-v-top-5-mest-dlya-ozdorovitelnogo-otdykha-v-sentyabre-1047900297.html
Пицунда вошла в топ-5 мест для оздоровительного отдыха в сентябре
Пицунда вошла в топ-5 мест для оздоровительного отдыха в сентябре
С 1996 года ежегодно 8 сентября в мире отмечается Международный день физиотерапии. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T20:56+0300
2023-09-08T20:56+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Пицунда вошла в пятерку самых популярных мест для оздоровительного отдыха в сентябре у российских туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.Пицунда заняла четвертое место в списке, его опередили Сочи, Геленджик и Кисловодск. Замыкает пятерку крымский курорт Евпатория. Кроме того, среди популярных курортов российские туристы называли Пятигорск, Светлогорск, Ессентуки, Саки и Железноводск. Светлогорск в Калининградской области оказался самым дорогим направлением из всех - в среднем сутки проживания там обойдутся путешественникам более чем в 45 тысяч рублей. Самыми бюджетными направлениями стали курорты Ставропольского края - Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Цена проживания там, в среднем, варьируется от 2500 до 2734 рублей за ночь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tri-abkhazskikh-kurorta-popali-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047664513.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости, пицунда
абхазия, отдых в абхазии, новости, пицунда
Пицунда вошла в топ-5 мест для оздоровительного отдыха в сентябре
С 1996 года ежегодно 8 сентября в мире отмечается Международный день физиотерапии.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Пицунда вошла в пятерку самых популярных мест для оздоровительного отдыха в сентябре у российских туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Пицунда заняла четвертое место в списке, его опередили Сочи, Геленджик и Кисловодск. Замыкает пятерку крымский курорт Евпатория.
Кроме того, среди популярных курортов российские туристы называли Пятигорск, Светлогорск, Ессентуки, Саки и Железноводск.
Светлогорск в Калининградской области оказался самым дорогим направлением из всех - в среднем сутки проживания там обойдутся путешественникам более чем в 45 тысяч рублей.
Самыми бюджетными направлениями стали курорты Ставропольского края - Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Цена проживания там, в среднем, варьируется от 2500 до 2734 рублей за ночь.