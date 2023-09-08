https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-9-i-10-sentyabrya-1047898950.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 9 и 10 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 9 и 10 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T19:24+0300

2023-09-08T19:24+0300

2023-09-08T19:33+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу временами ожидается дождь, переходящий в сильный ливневый, местами возможен дождь с градом, гроза. В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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