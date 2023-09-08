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Спасен российский парапланерист, пропавший в Гагрском районе
Спасен российский парапланерист, пропавший в Гагрском районе
Поиски россиянина, который с парашютом приземлился в предгорьях Мамзышьхи, велись со вчерашнего вечера. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T21:40+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В Гагрском районе завершены поиски российского парапланериста, пропавшего вчера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 70-летний Александр Карпухин совершал полет на параплане над горой Мамзышьха. По предварительной версии, его аппарат вышел из строя. Парапланерист спустился на землю с помощью парашюта, но заблудился в лесном массиве предгорья. Поиски Карпухина велись с 17:20 четверга, 7 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/sotrudniki-mchs-spasli-paraplaneristov-neskolko-chasov-provisevshikh-na-dereve-1047606895.html
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абхазия, новости, мчс абхазии, гагрский район
абхазия, новости, мчс абхазии, гагрский район
Спасен российский парапланерист, пропавший в Гагрском районе
Поиски россиянина, который с парашютом приземлился в предгорьях Мамзышьхи, велись со вчерашнего вечера.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik.
В Гагрском районе завершены поиски российского парапланериста, пропавшего вчера. Об этом сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
70-летний Александр Карпухин совершал полет на параплане над горой Мамзышьха. По предварительной версии, его аппарат вышел из строя.
Парапланерист спустился на землю с помощью парашюта, но заблудился в лесном массиве предгорья. Поиски Карпухина велись с 17:20 четверга, 7 сентября.