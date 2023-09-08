https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/spasen-rossiyskiy-paraplanerist-propavshiy-v-gagrskom-rayone-1047900885.html

Спасен российский парапланерист, пропавший в Гагрском районе

Спасен российский парапланерист, пропавший в Гагрском районе

Поиски россиянина, который с парашютом приземлился в предгорьях Мамзышьхи, велись со вчерашнего вечера. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T21:40+0300

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В Гагрском районе завершены поиски российского парапланериста, пропавшего вчера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 70-летний Александр Карпухин совершал полет на параплане над горой Мамзышьха. По предварительной версии, его аппарат вышел из строя. Парапланерист спустился на землю с помощью парашюта, но заблудился в лесном массиве предгорья. Поиски Карпухина велись с 17:20 четверга, 7 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/sotrudniki-mchs-spasli-paraplaneristov-neskolko-chasov-provisevshikh-na-dereve-1047606895.html

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