https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/vecher-poezii-v-chest-30-letiya-pobedy-v-ovna-proshel-v-sukhume-1047897060.html
Вечер поэзии в честь 30-летия Победы в ОВНА прошел в Сухуме
Вечер поэзии в честь 30-летия Победы в ОВНА прошел в Сухуме
Мероприятие к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии было организовано Союзом писателей республики. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T17:19+0300
2023-09-08T17:19+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер поэзии, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в пятницу, 8 сентября.В этой работе они сумели добиться заметных результатов, в том числе после создания организации "Аидгылара", первым руководителем которой стал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.Во время боевых действий, подчеркнул Абхазоу, поэты и писатели публиковали статьи в периодической прессе, призывая грузинскую сторону вывести войска, чтобы на абхазской земле установился мир. Были и те, кто посещал передовые позиции абхазских бойцов, подвергая себя опасности.Собравшимся показали военный архив, на видео представители абхазской эстрады исполняли песни для поднятия духа абхазских бойцов. Затем Народная артистка Абхазии Людмила Гумба уже вживую выступила перед зрителями.Поэты и писатели, представляющие разные поколения, читали стихотворения на военную и патриотическую тематику как собственного сочинения, так и других авторов.В этом году Абхазия будет отмечать 30-летие Победы в Отечественной войне. 30 сентября 1993 года Вооруженные силы республики вышли к границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны, длившейся 413 дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191213/-Istoriya-narodnoy-borby-o-roli-dvizheniya-Aidgylara-dlya-Abkhazii--1025961447.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html
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абхазия, новости, поэзия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), литература
абхазия, новости, поэзия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), литература
Вечер поэзии в честь 30-летия Победы в ОВНА прошел в Сухуме
17:19 08.09.2023 (обновлено: 17:29 08.09.2023)
Мероприятие к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии было организовано Союзом писателей республики.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер поэзии, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в пятницу, 8 сентября.
Открывая мероприятие, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу обратил внимание на то, что поэты и писатели республики всегда были в числе активистов, защищавших национальные интересы.
В этой работе они сумели добиться заметных результатов, в том числе после создания организации "Аидгылара", первым руководителем которой стал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.
Во время боевых действий, подчеркнул Абхазоу, поэты и писатели публиковали статьи в периодической прессе, призывая грузинскую сторону вывести войска, чтобы на абхазской земле установился мир. Были и те, кто посещал передовые позиции абхазских бойцов, подвергая себя опасности.
Собравшимся показали военный архив, на видео представители абхазской эстрады исполняли песни для поднятия духа абхазских бойцов. Затем Народная артистка Абхазии Людмила Гумба уже вживую выступила перед зрителями.
Поэты и писатели, представляющие разные поколения, читали стихотворения на военную и патриотическую тематику как собственного сочинения, так и других авторов.
В этом году Абхазия будет отмечать 30-летие Победы в Отечественной войне. 30 сентября 1993 года Вооруженные силы республики вышли к границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны, длившейся 413 дней.