https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/vecher-poezii-v-chest-30-letiya-pobedy-v-ovna-proshel-v-sukhume-1047897060.html

Вечер поэзии в честь 30-летия Победы в ОВНА прошел в Сухуме

Вечер поэзии в честь 30-летия Победы в ОВНА прошел в Сухуме

Мероприятие к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии было организовано Союзом писателей республики. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T17:19+0300

2023-09-08T17:19+0300

2023-09-08T17:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

поэзия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/08/1047893265_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1b00ce116f9016918929bb1f88a4f04.jpg

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер поэзии, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в пятницу, 8 сентября.В этой работе они сумели добиться заметных результатов, в том числе после создания организации "Аидгылара", первым руководителем которой стал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.Во время боевых действий, подчеркнул Абхазоу, поэты и писатели публиковали статьи в периодической прессе, призывая грузинскую сторону вывести войска, чтобы на абхазской земле установился мир. Были и те, кто посещал передовые позиции абхазских бойцов, подвергая себя опасности.Собравшимся показали военный архив, на видео представители абхазской эстрады исполняли песни для поднятия духа абхазских бойцов. Затем Народная артистка Абхазии Людмила Гумба уже вживую выступила перед зрителями.Поэты и писатели, представляющие разные поколения, читали стихотворения на военную и патриотическую тематику как собственного сочинения, так и других авторов.В этом году Абхазия будет отмечать 30-летие Победы в Отечественной войне. 30 сентября 1993 года Вооруженные силы республики вышли к границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание войны, длившейся 413 дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191213/-Istoriya-narodnoy-borby-o-roli-dvizheniya-Aidgylara-dlya-Abkhazii--1025961447.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, поэзия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), литература