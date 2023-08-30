https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

Подготовка ко Дню Победы: как отметят главный праздник Абхазии в 2023 году

Подготовка ко Дню Победы: как отметят главный праздник Абхазии в 2023 году

День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов - один из самых важных праздников в Абхазии, он ежегодно отмечается 30 сентября. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T18:42+0300

2023-08-30T18:42+0300

2023-08-30T19:35+0300

в абхазии

абхазия

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1e/1033318410_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_f196c9a81bfcdf03ed75617fba88a9e4.jpg

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о подготовке к 30-й годовщине Победы и о том, какая помощь предусмотрена ветеранам, инвалидам и семьям погибших.SputnikПодготовка к праздникуПо словам Бадры Гунба, в соответствии с распоряжением президента от 16 сентября 2022 года, была создана государственная комиссия, которая отвечает за вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-й годовщины Дня Победы и 15-летия международного признания независимости Абхазии.Также вице-президент Абхазии сообщил, что к празднику власти планируют оказать помощь ветеранам, инвалидам и семьям погибших."По сумме пока ничего обозначать не буду, но то, что такого рода единовременная выплата будет, это однозначно. Также в рамках празднования правительством были подготовлены предложения по увеличению пенсий инвалидам Отечественной войны четырех категорий. Эти выплаты начнутся с 1 января 2024 года, и они будут ежемесячными, то есть, постоянными", - заметил Гунба.Бадра Гунба подчеркнул, что республика ожидает гостей из-за рубежа, которые примут участие в масштабных праздничных мероприятиях."Самые главные гости на праздновании Дня Победы и Независимости – это, конечно же, наши добровольцы и члены их семей, которых мы всегда рады видеть. Это те люди, которые в самый тяжелый период времени протянули руку помощи, поддержали народ Абхазии в стремлении жить в свободной, независимой стране. Также мы будем приглашать руководителей всех северокавказских республик, наших братьев из Южной Осетии, Приднестровья, конечно же, всех тех, кто был с нами в те тяжелые дни. Соответственно, в рамках взаимодействия с органами государственного управления Российской Федерации, будем приглашать руководителей, которые также оказывали и оказывают сегодня поддержку в становлении и развитии нашего государства", - сказал он.Чего ждатьВице-президент отметил, что к празднованию памятной даты готовятся все районы республики."Буквально на днях я, как председатель государственной комиссии по празднованию юбилейных дат, проводил встречу с руководителями районных администраций. Там тоже идет активная подготовка к празднованию главного события. Будут проходить концерты, молодежные акции, в школах пройдут уроки, посвященные Дню Победы. Конечно же, в этот день основные мероприятия будут проходить в столице нашей Родины. Ждем в городе Сухуме 30 сентября всех соотечественников. Тут будут проходить военный парад, театрализованное представление, народные гуляния", - подчеркнул он.Гунба сообщил, что в честь праздника участников войны наградят памятными медалями."Буквально перед празднованием Дня Победы планируется заседание государственной комиссии по наградам. Мы сейчас формируем повестку, и по итогам работы этой комиссии, безусловно, будут люди, которые будут отмечены боевыми наградами", - заметит вице-президент.Кроме того Бадра Гунба рассказал, что делегации из Абхазии побывали во всех республиках Северного Кавказа, посетили все семьи добровольцев, погибших в ходе боевых действий. Также ведется работа по созданию цикла телевизионных передач об Отечественной войне."Мы сейчас активно занимаемся сохранением архивного материала об Отечественной войне, предусмотрели средства на оцифровку видеоархивов. Для нас это очень важное направление. Спустя 30 лет появилось много материалов, требующих безотлагательного и скорого решения по оцифровке, потому что эти архивы могут быть окончательно утеряны", - подчеркнул вице-президент.Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.З0 сентября 2023 года по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 30-й годовщины Победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/shamba-rasskazal-o-prichinakh-voyny-v-abkhazii-i-poslevoennom-razvitii--1047534025.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/bzhaniya-priglasil-putina-na-prazdnovanie-30-letiya-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-abkhazii-1046661654.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)