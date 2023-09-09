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https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/aeroport-kalugi-gotov-pervym-zaklyuchit-dogovor-o-sotrudnichestve-s-sukhumskim-aeroportom-1047905713.html
Аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом
Аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом
Делегация из Абхазии встретилась с руководством Международного аэропорта Калуги. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T14:10+0300
2023-09-09T14:10+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Международный аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом, заявил руководитель воздушной гавани Салават Кутушев на встрече с Теймуразом Хишба.Абхазская делегация во главе с министром туризма посетила аэропорт "Калуга". Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что эта была важная встреча, так как для любого государства транспортная инфраструктура играет огромную роль.Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге. 4 сентября начался прием заявок российских юридических лиц на реализацию проекта реконструкции.Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.Межправсоглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды. Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/nachalsya-priem-zayavok-na-rekonstruktsiyu-sukhumskogo-aeroporta-1047802375.html
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сухумский аэропорт, абхазия, калуга, россия, политика, туризм
сухумский аэропорт, абхазия, калуга, россия, политика, туризм

Аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом

14:10 09.09.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Калуга" готовится к открытию
Международный аэропорт Калуга готовится к открытию - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Делегация из Абхазии встретилась с руководством Международного аэропорта Калуги.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Международный аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом, заявил руководитель воздушной гавани Салават Кутушев на встрече с Теймуразом Хишба.
Абхазская делегация во главе с министром туризма посетила аэропорт "Калуга".
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что эта была важная встреча, так как для любого государства транспортная инфраструктура играет огромную роль.
"Для Абхазии это очень важный аспект. Для привлечения большого количества туристов в нашу страну вопрос аэропорта и авиосообщения первостепенный", - сказал Хишба по итогам.
Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге. 4 сентября начался прием заявок российских юридических лиц на реализацию проекта реконструкции.
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2023
Начался прием заявок на реконструкцию сухумского аэропорта
4 сентября, 14:11
Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.
Межправсоглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды. Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения.
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