https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/aeroport-kalugi-gotov-pervym-zaklyuchit-dogovor-o-sotrudnichestve-s-sukhumskim-aeroportom-1047905713.html

Аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом

Аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом

Делегация из Абхазии встретилась с руководством Международного аэропорта Калуги. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T14:10+0300

2023-09-09T14:10+0300

2023-09-09T14:10+0300

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Международный аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом, заявил руководитель воздушной гавани Салават Кутушев на встрече с Теймуразом Хишба.Абхазская делегация во главе с министром туризма посетила аэропорт "Калуга". Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что эта была важная встреча, так как для любого государства транспортная инфраструктура играет огромную роль.Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге. 4 сентября начался прием заявок российских юридических лиц на реализацию проекта реконструкции.Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.Межправсоглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды. Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/nachalsya-priem-zayavok-na-rekonstruktsiyu-sukhumskogo-aeroporta-1047802375.html

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