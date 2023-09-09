https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/gosduma-rassmotrit-protokol-ob-osvobozhdenii-ot-poshliny-pri-vyvoze-propana-v-abkhaziyu-1047905910.html
Госдума рассмотрит протокол об освобождении от пошлины при вывозе пропана в Абхазию
Госдума рассмотрит протокол об освобождении от пошлины при вывозе пропана в Абхазию
Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России на таможенную территорию Абхазии без применения... 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T15:05+0300
2023-09-09T15:05+0300
2023-09-09T15:05+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от уплаты таможенной пошлины при вывозе пропана из России в Абхазию.Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур."Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/kabmin-rossii-zapretil-vyvoz-risa-i-risovoy-krupy-do-31-dekabrya-2023-goda-1047200971.html
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россия, абхазия, экономика
Госдума рассмотрит протокол об освобождении от пошлины при вывозе пропана в Абхазию
Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России на таможенную территорию Абхазии без применения вывозной таможенной пошлины.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от уплаты таможенной пошлины при вывозе пропана из России в Абхазию.
Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
"Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.