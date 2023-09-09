https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/okolo-70-urozhaya-kukuruzy-ne-udastsya-sobrat-iz-za-zasukhi-v-gudautskom-rayone-1047901720.html

Около 70% урожая кукурузы не удастся собрать из-за засухи в Гудаутском районе

Около 70% урожая кукурузы не удастся собрать из-за засухи в Гудаутском районе

До 3000 тонн кукурузы планировали собрать в Гудаутском районе в сезоне 2023 года. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T08:55+0300

2023-09-09T08:55+0300

2023-09-09T08:55+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

кукуруза

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Около 70% урожая кукурузы не удастся собрать из-за засухи в Гудаутском районе в нынешнем сезоне, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.Кварацхелия уточнил, что наибольшие объемы урожая кукурузы ежегодно дают села Лыхны, Дурипш и Хыпста, но и там из-за засухи возникли проблемы. Неурожай достиг отметок в 40%, 70% и 85% от запланированных объемов.При этом он отметил, что за последние пять лет в Гудаутском районе не сажали кукурузу на площади меньше чем в 2000 гектаров.Засуха также повялила на другие виды сельхоз культур, добавил Кварацхелия. По его словам, качество ореха в текущем году ухудшилось, неспелые плоды хурмы стали посыпаться, что определенно повлияет на объемы урожая этой сельхозпродукции.При должном уходе и своевременном лечении, погодные условия не повлияли на завезенные сорта винограда, чего не скажешь об абхазских сортах, подчеркнул он. Тем самым, прохладная и дождливая весна, а также летняя засуха может привести к сокращению урожая этой ягоды в сезоне 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/shoniya-rasskazal-skolko-orekha-i-kukuruzy-planiruyut-sobrat-v-galskom-rayone-1047812226.html

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