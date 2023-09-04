https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/shoniya-rasskazal-skolko-orekha-i-kukuruzy-planiruyut-sobrat-v-galskom-rayone-1047812226.html

Шония рассказал, сколько ореха и кукурузы планируют собрать в Галском районе

Шония рассказал, сколько ореха и кукурузы планируют собрать в Галском районе

Урожай в этом году будет меньше ожидаемого, и одной из причин стала засушливая погода. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T20:32+0300

2023-09-04T20:32+0300

2023-09-04T20:32+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Урожаи кукурузы и ореха в Галском районе этом году будут ниже, чем ожидалось, рассказал в интервью радио Sputnik главный агроном района Лери Шония.По его словам, под кукурузу в районе отведено около трех тысяч гектаров земли.При этом Шония добавил, что, несмотря на то, что нынешний урожай не соответствует ожиданиям агрономов, в прошлом году ситуация была хуже. Нехватки кукурузы в районе не ожидается, в том числе на местном рынке. Что до мраморного клопа, который несколько лет подряд наносил ущерб сельскохозяйственным культурам, в том числе и кукурузе, добавил агроном, то в этом году из-за своевременной обработки растений химикатами, от насекомых урожай не пострадал.Говоря об урожае фундука, Лери Шония заметил, что сельчане, которые лечили ореховые насаждения и очищали орешники от сорняков, получат качественный продукт. Но при этом урожай все же будет меньше прошлогоднего."Тот, кто в прошлом году собирал тонну ореха, в этом году сможет получить 750-800 килограммов. Обычно в Галском районе собирали 11-12 тысяч тонн ореха, в этом году, ожидается 8-9 тысяч тонн. При этом, качество ореха-фундука хорошее", - подчеркнул Шония.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vosemsot-gektarov-zemli-bylo-vspakhano-v-gulrypshskom-rayone-v-2023-godu-1046933970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/dzhopua-selskoe-khozyaystvo-trebuet-milliardy-1046660523.html

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