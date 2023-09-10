Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/kukuruznyy-krizis-i-golubichnyy-bum-kak-razvivaetsya-selskoe-khozyaystvo-v-gale-1047910431.html
Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале
Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале
Галский район - один из сельскохозяйственных центров Абхазии. Эта отрасль набирает обороты с каждым годом. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T08:55+0300
2023-09-10T08:55+0300
в абхазии
галский район
абхазия
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/12/1046402172_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_a279dcbab7454cce1e585a94758dcd60.jpg
О том, какие культуры выращивают в районе, почему не получился урожай однолетних и почему голубика получила такую популярность, читайте в материале Sputnik.SputnikВ 2023 году цифры посевной кампании В Абхазии ниже обычного из-за плохих погодных условий и засушливого лета. Галский район - не исключение. По словам главы района Константина Пилия, в основном пострадали однолетние культуры.В общем в районе частниками и государством было вспахано около трех тысяч гектаров земли под однолетники, но из-за паводка и последовавшей за ней засухи половина урожая не уродилась.По его убеждению, меняющиеся климатические условия требуют нового подхода к ведению сельского хозяйства. И потому необходимо минимизировать риски, связанные с погодой.“Вообще считаю, что рассчитывать на погоду - практика вчерашнего дня. Нам нужен гарантированный результат, нам нужен гарантированный урожай. И мы будем развивать это и думать, как нам не зависеть особо от погоды. Это, в первую очередь, поливы. Да, это огромная работа. Мы работаем в этом направлении”, - отметил он.Планы на кукурузуВ Абхазии кукуруза - один из самых популярных видов сельскохозяйственной продукции. Однако местные фермеры пока не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка. Большой объем зурна поступает из России.Для решения этой проблемы в Галском районе разрабатывается проект. По словам Константина Пилия, частному лицу выделяется 500 гектаров земли на посев фуражной кукурузы.“Надеемся, что у нас на следующий год будет хороший урожай. Фуражная кукуруза - желтая кукуруза, которую в Абхазии чаще используют в качество корма для животных и птиц. Хотя эта кукуруза в разы полезнее для человека”, - добавил он.Бум многолетних культурХоть урожай однолетних культур в этом году не обрадовал жителей Галского района, зато ореха получилось много. По данным главы района, уже около 20 тонн в скорлупе и около 15 тонн очищенного фундука уже вывезено из района.Хорошие показатели и у голубики. Эта новая для Галского района ягода, по словам Константина Пилия, вполне себя оправдала.Пилия добавил, что сельское хозяйство в районе развивается. Сейчас обсуждаются проекты по выращиванию тунга.Отрасль поддерживается и государством. В 2022 году по программе Минсельхоза в Галском районе было профинансировано 9 проектов. В 2023 - 7 проектов было одобрено на сумму 9 млн.руб. Все прошлогодние проекты уже реализованы. По словам Пилия, это нужная и полезная программа, которую нужно расширить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/glavnyy-chetverg-piliya-ob-urozhae-v-galskom-rayone--1047881875.html
галский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/12/1046402172_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d8d99b2e12193d0ecf73a469d1293326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
галский район, абхазия, сельское хозяйство
галский район, абхазия, сельское хозяйство

Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале

08:55 10.09.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Съемки голубики в Кохоре, у Ланы Джопуа
Съемки голубики в Кохоре, у Ланы Джопуа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
НовостиTelegram
Галский район - один из сельскохозяйственных центров Абхазии. Эта отрасль набирает обороты с каждым годом.
О том, какие культуры выращивают в районе, почему не получился урожай однолетних и почему голубика получила такую популярность, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
В 2023 году цифры посевной кампании В Абхазии ниже обычного из-за плохих погодных условий и засушливого лета. Галский район - не исключение. По словам главы района Константина Пилия, в основном пострадали однолетние культуры.
В общем в районе частниками и государством было вспахано около трех тысяч гектаров земли под однолетники, но из-за паводка и последовавшей за ней засухи половина урожая не уродилась.
“Что касается администрации, мы тоже потерпели неудачу, у нас было заложено 30 гектаров на кукурузу из собственных средств на оказание помощи малоимущим. Это ежегодная программа, которую мы закладываем. Потом оказываем поддержку, кому-то один-два мешка кукурузы даем. Такая поддержка - давнишняя практика в районе, и мы стали ее продолжать. Но здесь мы потерпели неудачу. Из 30 гектаров ровно половина не уродилась. Оставшаяся половина тоже желает лучшего результата. Здесь повлияли погодные условия. Мы оказались в проигрышной ситуации”, - отметил Пилия.
По его убеждению, меняющиеся климатические условия требуют нового подхода к ведению сельского хозяйства. И потому необходимо минимизировать риски, связанные с погодой.
“Вообще считаю, что рассчитывать на погоду - практика вчерашнего дня. Нам нужен гарантированный результат, нам нужен гарантированный урожай. И мы будем развивать это и думать, как нам не зависеть особо от погоды. Это, в первую очередь, поливы. Да, это огромная работа. Мы работаем в этом направлении”, - отметил он.
Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2023
Радио
Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
8 сентября, 12:14

Планы на кукурузу

В Абхазии кукуруза - один из самых популярных видов сельскохозяйственной продукции. Однако местные фермеры пока не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка. Большой объем зурна поступает из России.
Для решения этой проблемы в Галском районе разрабатывается проект. По словам Константина Пилия, частному лицу выделяется 500 гектаров земли на посев фуражной кукурузы.
“Надеемся, что у нас на следующий год будет хороший урожай. Фуражная кукуруза - желтая кукуруза, которую в Абхазии чаще используют в качество корма для животных и птиц. Хотя эта кукуруза в разы полезнее для человека”, - добавил он.

Бум многолетних культур

Хоть урожай однолетних культур в этом году не обрадовал жителей Галского района, зато ореха получилось много. По данным главы района, уже около 20 тонн в скорлупе и около 15 тонн очищенного фундука уже вывезено из района.
Хорошие показатели и у голубики. Эта новая для Галского района ягода, по словам Константина Пилия, вполне себя оправдала.
"Помимо плодородных земель, у нас и благоприятный климат для этой культуры. У нас на месяц раньше созревает голубика, чем в других регионах в том числе Российской Федерации. Мы конкурентоспособны, и цена у нас повыше, так как это первый урожай, первая свежая ягода. Это хороший проект, уже реализован. Из 200 гектаров, выделенных под производство уже налажена подача воды, большие резервуары есть на месте, подан энергетический ресурс запасной. В полном цикле уже реализовано 20 гектаров земли. Уже получили пробные ягоды. Отличное и перспективное дело. Люди приходят, хотят аналогичным заниматься. У нас рядышком большая Россия, она примет любой объем, главное - дать вовремя хорошую и качественную продукцию”, - отметил он.
Пилия добавил, что сельское хозяйство в районе развивается. Сейчас обсуждаются проекты по выращиванию тунга.
Отрасль поддерживается и государством. В 2022 году по программе Минсельхоза в Галском районе было профинансировано 9 проектов. В 2023 - 7 проектов было одобрено на сумму 9 млн.руб. Все прошлогодние проекты уже реализованы. По словам Пилия, это нужная и полезная программа, которую нужно расширить.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0