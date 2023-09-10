Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале
© Sputnik / Марианна Кубрава Съемки голубики в Кохоре, у Ланы Джопуа
© Sputnik / Марианна Кубрава
Галский район - один из сельскохозяйственных центров Абхазии. Эта отрасль набирает обороты с каждым годом.
О том, какие культуры выращивают в районе, почему не получился урожай однолетних и почему голубика получила такую популярность, читайте в материале Sputnik.
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В 2023 году цифры посевной кампании В Абхазии ниже обычного из-за плохих погодных условий и засушливого лета. Галский район - не исключение. По словам главы района Константина Пилия, в основном пострадали однолетние культуры.
В общем в районе частниками и государством было вспахано около трех тысяч гектаров земли под однолетники, но из-за паводка и последовавшей за ней засухи половина урожая не уродилась.
“Что касается администрации, мы тоже потерпели неудачу, у нас было заложено 30 гектаров на кукурузу из собственных средств на оказание помощи малоимущим. Это ежегодная программа, которую мы закладываем. Потом оказываем поддержку, кому-то один-два мешка кукурузы даем. Такая поддержка - давнишняя практика в районе, и мы стали ее продолжать. Но здесь мы потерпели неудачу. Из 30 гектаров ровно половина не уродилась. Оставшаяся половина тоже желает лучшего результата. Здесь повлияли погодные условия. Мы оказались в проигрышной ситуации”, - отметил Пилия.
По его убеждению, меняющиеся климатические условия требуют нового подхода к ведению сельского хозяйства. И потому необходимо минимизировать риски, связанные с погодой.
“Вообще считаю, что рассчитывать на погоду - практика вчерашнего дня. Нам нужен гарантированный результат, нам нужен гарантированный урожай. И мы будем развивать это и думать, как нам не зависеть особо от погоды. Это, в первую очередь, поливы. Да, это огромная работа. Мы работаем в этом направлении”, - отметил он.
8 сентября, 12:14
Планы на кукурузу
В Абхазии кукуруза - один из самых популярных видов сельскохозяйственной продукции. Однако местные фермеры пока не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка. Большой объем зурна поступает из России.
Для решения этой проблемы в Галском районе разрабатывается проект. По словам Константина Пилия, частному лицу выделяется 500 гектаров земли на посев фуражной кукурузы.
“Надеемся, что у нас на следующий год будет хороший урожай. Фуражная кукуруза - желтая кукуруза, которую в Абхазии чаще используют в качество корма для животных и птиц. Хотя эта кукуруза в разы полезнее для человека”, - добавил он.
Бум многолетних культур
Хоть урожай однолетних культур в этом году не обрадовал жителей Галского района, зато ореха получилось много. По данным главы района, уже около 20 тонн в скорлупе и около 15 тонн очищенного фундука уже вывезено из района.
Хорошие показатели и у голубики. Эта новая для Галского района ягода, по словам Константина Пилия, вполне себя оправдала.
"Помимо плодородных земель, у нас и благоприятный климат для этой культуры. У нас на месяц раньше созревает голубика, чем в других регионах в том числе Российской Федерации. Мы конкурентоспособны, и цена у нас повыше, так как это первый урожай, первая свежая ягода. Это хороший проект, уже реализован. Из 200 гектаров, выделенных под производство уже налажена подача воды, большие резервуары есть на месте, подан энергетический ресурс запасной. В полном цикле уже реализовано 20 гектаров земли. Уже получили пробные ягоды. Отличное и перспективное дело. Люди приходят, хотят аналогичным заниматься. У нас рядышком большая Россия, она примет любой объем, главное - дать вовремя хорошую и качественную продукцию”, - отметил он.
Пилия добавил, что сельское хозяйство в районе развивается. Сейчас обсуждаются проекты по выращиванию тунга.
Отрасль поддерживается и государством. В 2022 году по программе Минсельхоза в Галском районе было профинансировано 9 проектов. В 2023 - 7 проектов было одобрено на сумму 9 млн.руб. Все прошлогодние проекты уже реализованы. По словам Пилия, это нужная и полезная программа, которую нужно расширить.