https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/kukuruznyy-krizis-i-golubichnyy-bum-kak-razvivaetsya-selskoe-khozyaystvo-v-gale-1047910431.html

Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале

Кукурузный кризис и голубичный бум: как развивается сельское хозяйство в Гале

Галский район - один из сельскохозяйственных центров Абхазии. Эта отрасль набирает обороты с каждым годом. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T08:55+0300

2023-09-10T08:55+0300

2023-09-10T08:55+0300

в абхазии

галский район

абхазия

сельское хозяйство

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О том, какие культуры выращивают в районе, почему не получился урожай однолетних и почему голубика получила такую популярность, читайте в материале Sputnik.SputnikВ 2023 году цифры посевной кампании В Абхазии ниже обычного из-за плохих погодных условий и засушливого лета. Галский район - не исключение. По словам главы района Константина Пилия, в основном пострадали однолетние культуры.В общем в районе частниками и государством было вспахано около трех тысяч гектаров земли под однолетники, но из-за паводка и последовавшей за ней засухи половина урожая не уродилась.По его убеждению, меняющиеся климатические условия требуют нового подхода к ведению сельского хозяйства. И потому необходимо минимизировать риски, связанные с погодой.“Вообще считаю, что рассчитывать на погоду - практика вчерашнего дня. Нам нужен гарантированный результат, нам нужен гарантированный урожай. И мы будем развивать это и думать, как нам не зависеть особо от погоды. Это, в первую очередь, поливы. Да, это огромная работа. Мы работаем в этом направлении”, - отметил он.Планы на кукурузуВ Абхазии кукуруза - один из самых популярных видов сельскохозяйственной продукции. Однако местные фермеры пока не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка. Большой объем зурна поступает из России.Для решения этой проблемы в Галском районе разрабатывается проект. По словам Константина Пилия, частному лицу выделяется 500 гектаров земли на посев фуражной кукурузы.“Надеемся, что у нас на следующий год будет хороший урожай. Фуражная кукуруза - желтая кукуруза, которую в Абхазии чаще используют в качество корма для животных и птиц. Хотя эта кукуруза в разы полезнее для человека”, - добавил он.Бум многолетних культурХоть урожай однолетних культур в этом году не обрадовал жителей Галского района, зато ореха получилось много. По данным главы района, уже около 20 тонн в скорлупе и около 15 тонн очищенного фундука уже вывезено из района.Хорошие показатели и у голубики. Эта новая для Галского района ягода, по словам Константина Пилия, вполне себя оправдала.Пилия добавил, что сельское хозяйство в районе развивается. Сейчас обсуждаются проекты по выращиванию тунга.Отрасль поддерживается и государством. В 2022 году по программе Минсельхоза в Галском районе было профинансировано 9 проектов. В 2023 - 7 проектов было одобрено на сумму 9 млн.руб. Все прошлогодние проекты уже реализованы. По словам Пилия, это нужная и полезная программа, которую нужно расширить.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/glavnyy-chetverg-piliya-ob-urozhae-v-galskom-rayone--1047881875.html

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