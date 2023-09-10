https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-sentyabrya-1047916259.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T18:35+0300

2023-09-10T18:35+0300

2023-09-10T18:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В понедельник, 11 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии