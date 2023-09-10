https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/rusdram-podvel-itogi-gastroley-masterskoy-v-abkhazii-1047920627.html

РУСДРАМ подвел итоги гастролей "Мастерской" в Абхазии

РУСДРАМ подвел итоги гастролей "Мастерской" в Абхазии

Гастроли театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазии прошли в рамках программы "Большие гастроли", при поддержке Министерства культуры Абхазии и России... 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T19:45+0300

2023-09-10T19:45+0300

2023-09-10T19:51+0300

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Спектакли театра "Мастерская" - это пять прекрасных театральных вечеров и полные залы, сказал по итогам последнего представления гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Он отметил, что гастроли показали то, что абхазский зритель готов и любит посещать не только спектакли местных театров, но и гастролирующих.В последний день гастролей был показан детский спектакль "Волшебник изумрудного города", который также собрал полный зал юных зрителей, поделившихся эмоциями со Sputnik.Девятилетняя Лорена призналась, что ей очень понравилась постановка, а в особенности игра актеров и спецэффекты. Ее ровесница Диана также отметила высокий уровень актерской игры.Подруги Саломея и Амелия после просмотра первого акта остались под приятным впечатлением."Мне понравился спектакль, он, конечно, очень долгий, но интересный, актеры были очень смешные", - сказала Саломея.Гастроли "Мастерской" начались 6 сентября показом "Ромео и Джульетты", на следующий день поклонникам театра представили постановку "Жены", а 8 сентября "Варшавскую мелодию". Помимо "Волшебника изумрудного города" детям был показан спектакль "Винни-Пух и все-все-все".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/gastroli-masterskoy-kak-sukhumchane-prinyali-akterov-iz-severnoy-stolitsy-1047895676.html

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