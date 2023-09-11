https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/detskiy-ombudsmen-vzyala-na-kontrol-situatsiyu-s-popytkoy-pokhischeniya-erika-matua-1047935418.html

Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с попыткой похищения Эрика Матуа

Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с попыткой похищения Эрика Матуа

Уголовное дело возбуждено по факту похитить мальчика было возбуждено в отношении его бабушки Елены Леушкиной и Федора Повесмы. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T20:12+0300

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия взяла на особый контроль ситуацию с попыткой похищения трехлетнего Эрика Матуа. Об этом сообщает Аппарат омбудсмена.Мать трехлетнего Эрика Матуа, Александра Леушкина, была ограничена в правах по решению Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года. Это решение могло быть обжаловано в Кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда, но в течение 20 дней сторона матери с обжалованием не обращалась.То, что мать ребенка ограничена в правах, уточняется в тексте заявления, также означает, что в правах ограничены ближайшие родственники с ее стороны, в том числе дедушки и бабушки.По решению суда, ребенок должен был жить с отцом, которого тоже зовут Эрик Матуа. Однако в июле 2023 года в отношении Матуа было возбуждено уголовное дело - он подозревался в грабеже в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эрик Матуа был на два месяца заключен под стражу. Он обратился в орган опеки и попечительства и попросил назначить опекуном ребенка свою законную супругу М.Хуршудян.Аппарат уполномоченного подчеркивает, что омбудсмен не обладает полномочиями, связанными с оформлением опеки над детьми. О попытке похищения ребенка стало известно 5 сентября 2023 года. Генеральная прокуратура Абхазии сообщила о том, что в отношении двух россиян - Елены Леушкиной и Федора Повесмы было возбуждено уголовное дело.По данным следствия, Леушкина и ее гражданский супруг Повесма с 10 августа навещали внука, Эрика Матуа, в доме семьи Матуа. 14 августа они попытались увезти ребенка в сторону абхазо-российской границы, чтобы вывезти его в Россию по доверенности, полученной от матери. На посту "Мюссера" их машину задержали сотрудники ГАИ.

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