https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/dukhovnoe-obogaschenie-kak-proshli-dni-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047935717.html
Духовное обогащение: как прошли Дни русской культуры в Абхазии
Духовное обогащение: как прошли Дни русской культуры в Абхазии
В рамках Дней русской культуры в "Доме Москвы" в Сухуме состоялась выставка "Россия- Абхазия – два мира". Кроме того, прошли встречи в нескольких библиотеках... 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T19:27+0300
2023-09-11T19:27+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. График Дней русской культуры в Абхазии был плотным и насыщенным, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik писатель, лауреат литературной премии имени Фазиля Искандера Владимир Делба.Еще одним событием в рамках Дней русской культуры в Абхазии стало мероприятие в Национальной библиотеке в Сухуме – там состоялась презентация журнала "Литературные знакомства". Среди практических итогов культурного мероприятия – готовность российских писателей переводить произведения абхазских авторов на русский и английский языки, а также публиковать их в российской печати.В продолжение темы почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества, писатель Камиль Зиганшин заметил, что в Абхазии существует большая тяга к русской культуре."Я уверен, что культурное взаимодействие двух стран приведет к тому, что наши связи активизируются и примут какой-то системный характер. Очень хорошее впечатление осталось от вашего министра культуры, он загорается идеями, он тоже считает, что нам надо проводить такие встречи на регулярной основе", - подчеркнул он.На встрече со школьниками и студентами писатель рассказывал о том, как избрал свой творческий путь, какие события сопутствовали этому решению, а также делился различными историями, которые происходили с ним во время многочисленных путешествий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/kulturnaya-afisha-abkhazii-organnye-vechera-v-pitsunde-spektakli-i-vystavka-1047915996.html
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Духовное обогащение: как прошли Дни русской культуры в Абхазии
19:27 11.09.2023 (обновлено: 19:37 11.09.2023)
В рамках Дней русской культуры в "Доме Москвы" в Сухуме состоялась выставка "Россия- Абхазия – два мира". Кроме того, прошли встречи в нескольких библиотеках республики, а также в Абхазском госуниверситете.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik.
График Дней русской культуры в Абхазии был плотным и насыщенным, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik
писатель, лауреат литературной премии имени Фазиля Искандера Владимир Делба.
"Была организована художественная выставка с помощью "Дома Москвы" в Абхазии, которая прошла достаточно успешно. Кроме этого, по рекомендации Минкульта у нас были встречи в АГУ с преподавательско-студенческой аудиторией. Была поездка в Драндскую школу, мы встречались с детьми и преподавателями. Вторая поездка была в Очамчыру, в центральную городскую библиотеку", - рассказал он.
Еще одним событием в рамках Дней русской культуры в Абхазии стало мероприятие в Национальной библиотеке в Сухуме – там состоялась презентация журнала "Литературные знакомства". Среди практических итогов культурного мероприятия – готовность российских писателей переводить произведения абхазских авторов на русский и английский языки, а также публиковать их в российской печати.
В продолжение темы почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества, писатель Камиль Зиганшин заметил, что в Абхазии существует большая тяга к русской культуре.
"Я уверен, что культурное взаимодействие двух стран приведет к тому, что наши связи активизируются и примут какой-то системный характер. Очень хорошее впечатление осталось от вашего министра культуры, он загорается идеями, он тоже считает, что нам надо проводить такие встречи на регулярной основе", - подчеркнул он.
На встрече со школьниками и студентами писатель рассказывал о том, как избрал свой творческий путь, какие события сопутствовали этому решению, а также делился различными историями, которые происходили с ним во время многочисленных путешествий.