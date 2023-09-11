https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/izmeneniya-neizbezhny-kak-ukrainskiy-konflikt-transformiruet-oon-1047927606.html

Изменения неизбежны: как украинский конфликт трансформирует ООН

Изменения неизбежны: как украинский конфликт трансформирует ООН

В Нью-Йорке пятого сентября открылась 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T10:21+0300

2023-09-11T10:21+0300

2023-09-11T10:31+0300

оон

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/0b/1031598784_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dbfd26d6a95a15e998c11c65dfa789fe.jpg

Помимо острых международных вопросов, внимание уделят и пересмотру структуры самой Организации Объединенных Наций. Но мировые игроки сильно расходятся в подходе к возможным реформам. В том, стоит ли ждать изменений в работе организации, для РИА Новости разбирался Ренат Абдуллин.Давняя дискуссияОдин из камней преткновения — Совет Безопасности (СБ) из пятнадцати стран. Десять непостоянных членов: ротация раз в два года, чтобы соблюдать баланс и пропорционально представлять разные регионы. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные, с правом вето.Теперь этот вопрос обострился. В США и ЕС призывают вывести Россию из постоянных членов. Впрочем, на официальном уровне те же американцы признавали: технически это просто невозможно. Даже гипотетически понадобился бы консенсус, а Москва против себя не выступит.Поэтому сейчас ставку делают на ограничение права вето. В апреле прошлого года Генеральная ассамблея (ГА) утвердила так называемую Лихтенштейнскую инициативу, обязывающую государство, которое ветировало какое-либо решение Совбеза, по требованию ГА в течение десяти дней представить соответствующие обоснования. Это, полагают в ООН, должно уберечь от беспорядочного применения вето. Процедуру задействовали уже четыре раза.Противоречивые ожиданияПроблем это не сняло. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на днях указал: "Некоторые из постоянных членов Совета скоры на критику права вето, скромно умалчивая, что им это вето и не требуется, поскольку у них в кармане есть восемь голосов и они используют по сути скрытое вето, не прибегая к реальному".Действительно, у Запада там численное преимущество. И они хотят его укрепить, добавив к постоянной "пятерке" проамериканские Японию и Германию. Небензя возражает: СБ "не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов".Есть и другие кандидаты. В частности, Бразилия и Индия, чье значение для мира точно не меньше французского или британского. Обе страны — партнеры России по БРИКС, тем не менее США, во всяком случае на словах, поддерживают их присоединение.В российском экспертном сообществе допускают идею "размывания вето". То есть создания ситуации, когда для блокировки решения не хватит одного государства, как сейчас. Тогда предугадать расклад сил сложнее.Буксующая реформаГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "Нам нужна реформа Совета Безопасности, чтобы Африка наконец получила там хотя бы одно постоянное место". Но не уточнил, когда такое станет возможным.В июле он опубликовал 40-страничную аналитическую записку "Новая повестка дня для мира", в которой изложил собственные взгляды. Как отмечает руководитель проекта ООН в Международной кризисной группе (Брюссель) Майя Унгар, генсек "деликатно подходит к теме". "Эта осторожность отражает давние разногласия — даже внутри тех группировок, которые совпадают по позициям в Генеральной ассамблее <…> Выдвижение единой позиции по реформе Совета может сорвать дискуссии по более насущным вопросам и расстроить различные фракции, чья поддержка имеет решающее значение для того, чтобы реформа действительно состоялась", — подчеркивает аналитик.Что касается Африки, то инициатива Гутерриша о "хотя бы одном месте" назрела давно. И даже несколько запоздала. У африканцев в ООН наибольшее региональное представительство — 54 государства. Они требуют себе сразу два кресла постоянных членов. И рассчитывают на поддержку Китая и России. Запад, естественно, вставляет палки в колеса."Темная лошадка" в гонке за место в Совбезе — Турция. Анкара намерена поставить вопрос о себе на текущей сессии. Тут, с одной стороны, союзнические отношения с США и ЕС по НАТО. С другой — независимость во внешней политике, тесные связи с Россией. Поэтому реакция Запада непредсказуема.Основные заседания 78-й сессии Генассамблеи продлятся почти весь сентябрь. Во второй половине месяца на полях ООН пройдет Неделя высокого уровня, где ожидаются главы государств и правительств. Если в ГА к тому моменту не удастся согласовать контуры реформы, это, очевидно, обсудят там. Но вряд ли о чем-то договорятся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/kiev-mozhet-ne-volnovatsya-v-ssha-o-nem-ne-zabyvayut-1047708712.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/bez-putina-i-si-zachem-nuzhna-bolshaya-dvadtsatka-1047910158.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

оон, международные отношения