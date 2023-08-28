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Киев может не волноваться: в США о нем не забывают

Киев может не волноваться: в США о нем не забывают

В нашей экспертной среде присутствует определенное заблуждение по поводу наличия прямой связи между событиями на полях сражений на Украине и выборами в США. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T09:50+0300

2023-08-28T09:50+0300

2023-08-28T09:50+0300

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Не раз доводилось слышать мнение, что Вашингтон якобы требует каких-то боевых успехов от Киева под выборы — с тем, чтобы усилить позиции действующей американской власти. На самом деле избирателям Америки в основном плевать на события в неизвестной им стране. Как минимум до тех пор, пока не начали гибнуть американские военные, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.На прошлой неделе в ходе первых теледебатов между второстепенными кандидатами на пост президента от Республиканской партии (как известно, Дональд Трамп, уже почти выигравший праймериз "за явным преимуществом", отказался участвовать в этой дуэли) тема Украины стала одной из приоритетных. Однако надо учитывать, что сами дебаты были посвящены внешней политике, а Украина опять-таки обсуждалась преимущественно в преломлении финансовых вопросов: мол, хватит или не хватит дальше отправлять деньги американских налогоплательщиков на эту войну.Против увеличения финансовой поддержки выступили два основных кандидата. Причем идущий вторым в рейтингах после Трампа губернатор Флориды Рон Десантис сделал это крайне неуверенно, заявив, что надо увеличивать вклад европейцев в эту войну, снимая основное бремя с бюджета США. Единственным, кто решительно выступил против поддержки Украины, был молодой бизнесмен Вивек Рамасвами, за что на него набросились остальные кандидаты.Забавнее всего было наблюдать перепалку между Рамасвами и Никки Хейли. Та пояснила украинские тезисы оппонента тем, что "у него мало опыта во внешней политике". Она-то опытный дипломат — все-таки почти два года занимала должность постпреда США в ООН. И сейчас активно этим хвастается, заявляя, что тогда она договаривалась сразу со 193 странами. Правда, она забыла, что ее назначение на эту должность Дональдом Трампом тоже вызвало точно такие же возражения из-за полного отсутствия у нее опыта в международных делах, какие она сейчас высказывает своему молодому оппоненту.Позиция молодого республиканца, идущего сейчас в опросах третьим после Трампа и Десантиса, вызвала серьезную обеспокоенность американской прессы. Газета The Wall Street Journal даже посвятила ей свою редакционную колонку, озаглавив ее: "Доктрина Рамасвами". В ней бизнесмен обвиняется в попытке восстановить "доктрину Монро" и сферы влияния в мире. Заметьте, когда речь идет об интересах США в Латинской Америке или интересах Франции в Африке, никто в Штатах против этого не возражает. Только России и Китаю отказывают в этом праве.Но дискуссии на страницах демократической прессы опять-таки не касаются напрямую избирателей и хода кампании. Украинская тематика, возможно, и ограничилась бы подобными теоретическими рассуждениями, если бы не серьезное намерение республиканцев довести до логического конца обвинения против семьи Байденов в коррупции, связанной с украинской фирмой "Бурисма". А логическим концом, само собой, должна быть процедура импичмента, по кальке с импичмента Трампу в 2019 году.Семью президента США методично обкладывают со всех сторон новыми и новыми материалами, подтверждающими очевидный факт: Джо Байден в 2016 году, будучи вице-президентом, использовал свое служебное положение для увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина ради личного обогащения своего сына Хантера Байдена, который, в свою очередь, финансировал дела дорогого папы.Телеканал Fox News привел шокирующее интервью самого Шокина, который вспомнил подробности своего увольнения и выразил убеждение в том, что Байдены получили взятку за это от "Бурисмы". В своем интервью Шокин заявил, что Джо Байден "относился к Украине, как будто это был его задний двор, и назначал там на должности людей, которые были удобны ему".Собственно, это дело, а не ситуация на фронтах, и является причиной того, почему Украина не выпадет из повестки дня президентской кампании в США. Именно поэтому республиканцы будут стараться акцентировать внимание на средствах, отправляемых Белым домом киевскому режиму, а демократы, наоборот, вплоть до выборов будут стараться отвлечь внимание общественности от "украинского кейса".И именно поэтому, а не в связи с обещаниями подающих надежды республиканских кандидатов, у Украины наверняка возникнут проблемы с финансированием в следующем году. Практически все западные СМИ дают понять Киеву, что в 2024-м не стоит надеяться на сохранение такого же уровня поддержки, какой был в этом году. Что бы там ни происходило под Работино, Авдеевкой или Купянском, определяющим для кампании в США будет дело о темных делишках Джо и Хантера Байденов на Украине. Все остальное для американского избирателя будет лишь "сопутствующими новостями".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kak-rabotayut-umnye-minnye-polya-rossii-v-zone-svo-1047659630.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/shtaty-peredumali-boyatsya-kitaya-1047566816.html

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2023

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

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колумнисты, сша, россия, политика, украина