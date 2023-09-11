https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/prirodnyy-effekt-chto-sluchaetsya-s-pitevoy-vodoy-v-tkuarchala-posle-dozhdey-1047934047.html

Природный эффект: что случается с питьевой водой в Ткуарчале после дождей

Природный эффект: что случается с питьевой водой в Ткуарчале после дождей

На то, что вода из крана в Ткуарчале становится мутной после дождей, жалуются местные жители. По их словам, эта проблема не возникла внезапно, ей уже много... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T16:41+0300

2023-09-11T16:41+0300

2023-09-11T17:27+0300

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время дождей загрязняется вода в реке, которая используется для водоснабжения города, рассказал корреспонденту Sputnik начальник жилищно-коммунального хозяйства Ткуарчала Резо Гопия.После дождей для очищения воды используется кварцевый песок, но этот способ не до конца решает проблему – какое-то время мутность сохраняется. Начальник городского ЖКХ уточнил, что загрязненную воду потребителям не подают, она сливается в овраг.Проблема с водоснабжением в городе снова возникла несколько дней назад, рассказал Гопия. Из-за ливневых дождей река помутнела, поэтому жители оставались без воды около полутора дней.В таких случаях, добавил он, воду подают из двух бассейнов, вмещающих в себя около двух тысяч кубометров воды. Но этого объема жителям хватает лишь на три с половиной часа."Таких запасов нет, чтобы мы могли сутки-двое пользоваться бассейнами", – пояснил он.Начальник жилищно-коммунального хозяйства Ткуарчала добавил, что администрация города планирует построить дополнительные накопители для того, чтобы воды во время дождей или аварийных ситуаций хватало хотя бы на сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/obespechenie-vodoy-i-izbezhanie-navodneniy-zachem-izuchat-peschery-abkhazii-1047857184.html

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