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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-11T14:43+0300

2023-09-11T15:29+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Во вторник, 12 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен небольшой дождь.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии