https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-sentyabrya-1047931878.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T14:43+0300
2023-09-11T14:43+0300
2023-09-11T15:29+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_65d3d7c5856d7a10aca88840bc2167cd.jpg
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Во вторник, 12 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен небольшой дождь.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b323420359c992c726cb24427332c383.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 сентября
14:43 11.09.2023 (обновлено: 15:29 11.09.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Во вторник, 12 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.