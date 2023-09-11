https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/sozdanie-tsentra-dlya-detey-v-trudnoy-zhiznennoy-situatsii-obsudili-v-kabmine-1047936529.html

Создание центра для детей в трудной жизненной ситуации обсудили в Кабмине

Создание центра для детей в трудной жизненной ситуации обсудили в Кабмине

Во встрече в Кабинете министров принимали участие представители Детского фонда Абхазии, организаций "Панорама" и "Киараз". 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T21:44+0300

2023-09-11T21:44+0300

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Открытие целевого антикризисного центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обсудили премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и представители благотворительных организаций, работающих с детьми. Об этом сообщает пресс-служба КабминаПроблема, считают участники встречи, может быть связана с отсутствием необходимого уровня координации между властью, общественными организациями, соцслужбами и образовательными учреждениями. Кроме того, по мнению премьер-министра Александра Анкваб, не менее большая проблема - это пробелы в законодательстве и отсутствие квалифицированных специалистов для работы с детьми. Основание центра, сотрудники которого будут опекать трудных подростков, может помочь решить эту проблему. В последствии он может превратиться в постоянно действующее учреждение. Соответствующие предложения представители общественных организаций представят в Кабмин для определения последующих шагов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/detskiy-ombudsmen-vzyala-na-kontrol-situatsiyu-s-popytkoy-pokhischeniya-erika-matua-1047935418.html

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абхазия, александр анкваб, новости, дети, кабинет министров абхазии