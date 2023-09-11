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Зенитчики ЮВО в Абхазии уничтожили разведывательные дроны "противника"
Зенитчики ЮВО в Абхазии уничтожили разведывательные дроны "противника"
В соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией, военные 7-й российской военной базы дислоцируются на территории республики. 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T12:33+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы ЮВО в Абхазии провели тренировку по использованию средств противовоздушной обороны против беспилотников условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Тренировки проходили в горах и на морском побережье. Военные выполняли задачи, связанные с разведкой, захватом, сопровождением и "уничтожением" воздушных целей, летящих со средней скоростью 200 километров в час на высоте до двух тысяч метров. Кроме того, были обработаны навыки по занятию стартовых позиций и их маскировке, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/motostrelki-yuvo-unichtozhili-lager-protivnika-v-abkhazii-1047890001.html
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абхазия, новости, юво
Зенитчики ЮВО в Абхазии уничтожили разведывательные дроны "противника"
12:33 11.09.2023 (обновлено: 14:30 11.09.2023)
В соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией, военные 7-й российской военной базы дислоцируются на территории республики.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы ЮВО в Абхазии провели тренировку по использованию средств противовоздушной обороны против беспилотников условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В учениях были задействованы БПЛА "Орлан", "Застава" и "Гранат". Для выполнения задач использовались зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла"
Тренировки проходили в горах и на морском побережье. Военные выполняли задачи, связанные с разведкой, захватом, сопровождением и "уничтожением" воздушных целей, летящих со средней скоростью 200 километров в час на высоте до двух тысяч метров.
Кроме того, были обработаны навыки по занятию стартовых позиций и их маскировке, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое.