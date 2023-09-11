https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/zenitchiki-yuvo-v-abkhazii-unichtozhili-razvedyvatelnye-drony-protivnika-1047928934.html

Зенитчики ЮВО в Абхазии уничтожили разведывательные дроны "противника"

Зенитчики ЮВО в Абхазии уничтожили разведывательные дроны "противника"

В соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией, военные 7-й российской военной базы дислоцируются на территории республики. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T12:33+0300

2023-09-11T12:33+0300

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы ЮВО в Абхазии провели тренировку по использованию средств противовоздушной обороны против беспилотников условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Тренировки проходили в горах и на морском побережье. Военные выполняли задачи, связанные с разведкой, захватом, сопровождением и "уничтожением" воздушных целей, летящих со средней скоростью 200 километров в час на высоте до двух тысяч метров. Кроме того, были обработаны навыки по занятию стартовых позиций и их маскировке, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/motostrelki-yuvo-unichtozhili-lager-protivnika-v-abkhazii-1047890001.html

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