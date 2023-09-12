https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-proydet-v-abkhazii-1047941615.html

Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет в Абхазии

Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет в Абхазии

В рамках фестиваля планируется проведение поэтического марафона и награждение молодых абхазских поэтов. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T13:49+0300

2023-09-12T13:49+0300

2023-09-12T13:49+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет в Абхазии 16-17 сентября, сообщила Sputnik автор проекта, поэт Зарина Канукова. До сих пор фестиваль проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии. В этом году впервые расширяется география участников, и фестиваль приглашает также поэтов и журналистов из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Фестиваль "Рифмы на Рице-2023" организован при поддержке Минкульта Абхази и посвящается 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева. В рамках творческого мероприятия планируется провести поэтический марафон и награждение молодых абхазских поэтов.Первый фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазии в 2018 году. В 2020 году из-за ковидных ограничений мероприятие прошло онлайн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/takie-obstoyatelstva-delba-i-ziganshin-o-dnyakh-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047931337.html

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