https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/brakonery-v-severnoy-osetii-zastrelili-leoparda-iz-sochinskogo-natsparka-1047950503.html
Браконьеры в Северной Осетии застрелили леопарда из Сочинского нацпарка
Браконьеры в Северной Осетии застрелили леопарда из Сочинского нацпарка
Лео – "воспитанник" Центра восстановления леопарда на Кавказе. Его выпустили на территории парка "Алания" в июле 2022 года. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T21:00+0300
2023-09-12T21:00+0300
2023-09-12T21:23+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Браконьеры застрелили самца переднеазиатского леопарда, выращенного в Центра восстановления леопарда на Кавказе и выпущенного на территории Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Меняйло отметил, что кавказский барс, как еще называют леопарда, - это символ республики, изображенный на ее гербе, поэтому убийство такого животного - кощунство. Кроме того, в середине прошлого века леопарды практически полностью исчезли с территории Северной Осетии из-за деятельности человека, добавил глава региона и восстановлением популяции занимаются на правительственном уровне. Центр восстановления леопарда на Кавказе занимается восстановлением популяции в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет. Уже было выпущено 13 леопардов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/detenysha-leoparda-nazvali-v-chest-ozera-v-abkhazii-1041612000.html
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новости, кавказ, леопарды
новости, кавказ, леопарды
Браконьеры в Северной Осетии застрелили леопарда из Сочинского нацпарка
21:00 12.09.2023 (обновлено: 21:23 12.09.2023)
Лео – "воспитанник" Центра восстановления леопарда на Кавказе. Его выпустили на территории парка "Алания" в июле 2022 года.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Браконьеры застрелили самца переднеазиатского леопарда, выращенного в Центра восстановления леопарда на Кавказе и выпущенного на территории Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео. Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание!", - написал он.
Меняйло отметил, что кавказский барс, как еще называют леопарда, - это символ республики, изображенный на ее гербе, поэтому убийство такого животного - кощунство. Кроме того, в середине прошлого века леопарды практически полностью исчезли с территории Северной Осетии из-за деятельности человека, добавил глава региона и восстановлением популяции занимаются на правительственном уровне.
Центр восстановления леопарда на Кавказе занимается восстановлением популяции в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.
Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет. Уже было выпущено 13 леопардов.