https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/brakonery-v-severnoy-osetii-zastrelili-leoparda-iz-sochinskogo-natsparka-1047950503.html

Браконьеры в Северной Осетии застрелили леопарда из Сочинского нацпарка

Браконьеры в Северной Осетии застрелили леопарда из Сочинского нацпарка

Лео – "воспитанник" Центра восстановления леопарда на Кавказе. Его выпустили на территории парка "Алания" в июле 2022 года. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T21:00+0300

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Браконьеры застрелили самца переднеазиатского леопарда, выращенного в Центра восстановления леопарда на Кавказе и выпущенного на территории Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Меняйло отметил, что кавказский барс, как еще называют леопарда, - это символ республики, изображенный на ее гербе, поэтому убийство такого животного - кощунство. Кроме того, в середине прошлого века леопарды практически полностью исчезли с территории Северной Осетии из-за деятельности человека, добавил глава региона и восстановлением популяции занимаются на правительственном уровне. Центр восстановления леопарда на Кавказе занимается восстановлением популяции в пределах исторического ареала на российской части Кавказа. Для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей.Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет. Уже было выпущено 13 леопардов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/detenysha-leoparda-nazvali-v-chest-ozera-v-abkhazii-1041612000.html

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