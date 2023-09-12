https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/dvoikh-ukrainskikh-voennykh-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047942453.html

Двоих украинских военных осудили за преступления против мирных жителей

Двоих украинских военных осудили за преступления против мирных жителей

Следственный комитет России продолжает работу по расследованию преступлений украинских военнослужащих в отношении гражданских лиц. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T13:09+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Верховный суд Луганской Народной Республики вынес обвинительные приговоры в отношении украинских военнослужащих Алексея Борисенко и Сахила Алахвердиева, обвиняемых в преступлениях против мирного населения и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. Об этом сообщает Следственный комитет России.Военнослужащий три раза выстрелил осколочно-фугасными снарядами по жилым домам, которые получили серьезные повреждения. Согласно решению суда, он проведет 17 лет в колонии строгого режима.Стрелок отдельной механизированной бригады ВСУ Сахил Алахвердиев признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство из идеологической ненависти и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Согласно материалам дела, 17 мая его подразделение дислоцировалось в лесополосе Северодонецка в ЛНР. Алахвердиев хотел уничтожить близлежащие дома и напугать мирных жителей, которые были настроены против украинских военнослужащих.Он три раза выстрелил по жилому дому из автоматического гранатомета, повреждения получила одна квартира. Суд назначил Алахвердиеву наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/komandir-vzvoda-vsu-prigovoren-k-18-godam-tyurmy-za-pokushenie-na-ubiystvo-1047896411.html

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