https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/gastroli-abkhazskogo-dramteatra-nachalis-v-ufe-1047946523.html
Гастроли Абхазского драмтеатра начались в Уфе
Гастроли Абхазского драмтеатра начались в Уфе
В столице Башкортостана актеры Абхазского драматического театра покажут два спектакля – "Пешком" в постановке Валерия Кове и "Сария" режиссера Мадины Аргун. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T15:48+0300
2023-09-12T15:48+0300
2023-09-12T16:04+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гастроли Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба начались в Уфе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Алхас Чолокуа.13 сентября состоится показ исторической драмы "Сария". Сейчас актеры активно репетируют. С утра работники театра занимались монтажом декораций, ставили свет. По словам Чолокуа, этим спектаклем завершатся гастроли Абхазского драмтеатра.Выбор спектаклей, как отметил гендиректор Абхазского театра, был неслучайным. "Пешком" – постановка, полюбившаяся абхазскому зрителю, которая не раз была показана в рамках гастролей Абхазского драмтеатра. "Сария" – новый спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе писательницы Зарины Кануковой. Он основан на реальных событиях и повествует о судьбе жены одного из лидеров абхазских большевиков Нестора Лакоба в годы репрессий.Выступления актеров Абхазского драматического театра проходят в рамках культурного сотрудничества Башкортостана и Абхазии в Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/pervaya-postanovka-o-sarii-lakoba-v-abkhazskom-dramteatre-1037760598.html
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абхазия, россия, башкортостан, уфа, театр, абхазский драматический театр, культура
Гастроли Абхазского драмтеатра начались в Уфе
15:48 12.09.2023 (обновлено: 16:04 12.09.2023)
В столице Башкортостана актеры Абхазского драматического театра покажут два спектакля – "Пешком" в постановке Валерия Кове и "Сария" режиссера Мадины Аргун.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik
. Гастроли Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба начались в Уфе. Об этом в эфире радио Sputnik
рассказал гендиректор театра Алхас Чолокуа.
"Вчера было открытие. Открылись спектаклем "Пешком". В открытии приняла участие министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Спектакль проходил при аншлаге, зрителей было очень много, после спектакля они делились впечатлениям. Очень понравилась игра абхазских актеров. Высокую оценку спектаклю дали и местные средства массовой информации", – сказал Чолокуа.
13 сентября состоится показ исторической драмы "Сария". Сейчас актеры активно репетируют. С утра работники театра занимались монтажом декораций, ставили свет. По словам Чолокуа, этим спектаклем завершатся гастроли Абхазского драмтеатра.
Выбор спектаклей, как отметил гендиректор Абхазского театра, был неслучайным. "Пешком" – постановка, полюбившаяся абхазскому зрителю, которая не раз была показана в рамках гастролей Абхазского драмтеатра.
"Сария" – новый спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе писательницы Зарины Кануковой. Он основан на реальных событиях и повествует о судьбе жены одного из лидеров абхазских большевиков Нестора Лакоба в годы репрессий.
Выступления актеров Абхазского драматического театра проходят в рамках культурного сотрудничества Башкортостана и Абхазии в Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури.