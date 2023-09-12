https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/gastroli-abkhazskogo-dramteatra-nachalis-v-ufe-1047946523.html

Гастроли Абхазского драмтеатра начались в Уфе

Гастроли Абхазского драмтеатра начались в Уфе

В столице Башкортостана актеры Абхазского драматического театра покажут два спектакля – "Пешком" в постановке Валерия Кове и "Сария" режиссера Мадины Аргун. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T15:48+0300

2023-09-12T15:48+0300

2023-09-12T16:04+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Гастроли Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба начались в Уфе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Алхас Чолокуа.13 сентября состоится показ исторической драмы "Сария". Сейчас актеры активно репетируют. С утра работники театра занимались монтажом декораций, ставили свет. По словам Чолокуа, этим спектаклем завершатся гастроли Абхазского драмтеатра.Выбор спектаклей, как отметил гендиректор Абхазского театра, был неслучайным. "Пешком" – постановка, полюбившаяся абхазскому зрителю, которая не раз была показана в рамках гастролей Абхазского драмтеатра. "Сария" – новый спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе писательницы Зарины Кануковой. Он основан на реальных событиях и повествует о судьбе жены одного из лидеров абхазских большевиков Нестора Лакоба в годы репрессий.Выступления актеров Абхазского драматического театра проходят в рамках культурного сотрудничества Башкортостана и Абхазии в Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/pervaya-postanovka-o-sarii-lakoba-v-abkhazskom-dramteatre-1037760598.html

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