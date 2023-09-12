https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/kollegiya-verkhovnogo-suda-ostavila-bez-izmeneniy-gradostroitelnoe-sudebnoe-reshenie--1047950126.html

Коллегия Верховного суда оставила без изменений "градостроительное" судебное решение

Коллегия Верховного суда оставила без изменений "градостроительное" судебное решение

30 июня 2023 года Сухумский горсуд признал недействующими решения столичного Горсобрания №126 и 127, которые приостанавливали выдачу разрешений на капитальное... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T21:37+0300

2023-09-12T21:37+0300

2023-09-12T21:37+0300

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Кассационная коллегия Верховного суда оставила без изменений решение Сухумского горсуда по "градостроительному" делу. Кассационная жалоба была подана председателем Сухумского городского собрания Дмитрия Осия. "Суд встал на сторону городской администрации и своим решением, как мне кажется, наносят существенный ущерб сохранности историко-культурного наследия", - заявил Sputnik юрист Саид Гезердава, представляющий горсобрание.Гезердава добавил, что у стороны горсобрания есть основания считать, что суд был предвзят, а позиция администрации столицы - необоснованной. Кассационное определение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.29 июня 2023 года 29 июня Сухумский суд признал недействующими решения столичного Горсобрания №126 и 127 от 12 ноября 2009 года.Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба.Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами.Сторонами в "градостроительном" споре выступали администрация города и Сухумское Горсобрание. Причиной стало многоэтажное здание на улице Когония, которое, по мнению некоторых граждан, не вписывается в облик набережной, и строительство которого шло вразрез с решениями Горсобрания, принятыми в 2009 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/gorsobranie-edinoglasno-progolosovalo-po-voprosu-obzhalovaniya-resheniya-sukhumskogo-suda-1046755727.html

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