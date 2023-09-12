https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/minek-otsenil-obem-topliva-na-neftebazakh-abkhazii-1047948344.html

Минэк оценил объем топлива на нефтебазах Абхазии

Минэк оценил объем топлива на нефтебазах Абхазии

С мая 2023 года в Абхазии наблюдается постепенный рост цен на бензин. Министерство экономики республики связывает это с изменением ситуации на рынке России... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T19:12+0300

2023-09-12T19:12+0300

2023-09-12T19:26+0300

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. На нефтебазах Абхазии хранится 3510 тонн бензина и 2624 тонны дизеля соответственно, сообщает Министерство экономики республики.В заявлении подчеркивается, что ведомство отслеживает ситуацию на российском рынке, который также страдает от резкого роста цен и дефицита товара. Причины - возросшее потребление со стороны Министерства обороны, сезон сбора урожая, плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов и логистические проблемы, от которых больше всего страдают южные регионы страны. "Ввиду дефицита ГСМ на российском рынке, по итогам консультаций с коллегами из РФ, расцениваем ситуацию, складывающуюся в Абхазии как тяжелую, но не кризисную. Имеющаяся в ведомстве информация позволяет отслеживать поставки. В министерстве прилагают все усилия для решения первостепенной задачи – недопущения образования дефицита", - говорится в сообщении Министерства экономики. С мая 2023 года в Абхазии наблюдается постепенный рост цен на бензин. Нехватка топлива и повышение цен на то, что еще остается на заправках, наблюдается и в ряде российских регионов. В начале сентября АИ-92 снова обновил рекорд на российской бирже, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/benzin-dorogoy-no-defitsita-net-kakaya-situatsiya-skladyvaetsya-na-toplivnom-rynke-abkhazii-1047619507.html

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