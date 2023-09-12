https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/nazvana-prichina-avariynoy-posadki-samoleta-v-novosibirskoy-oblasti-1047940156.html
Названа причина аварийной посадки самолета в Новосибирской области
Названа причина аварийной посадки самолета в Новосибирской области
Пассажирский самолет А320 совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились шесть членов экипажа и 159... 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T11:35+0300
2023-09-12T11:35+0300
2023-09-12T12:04+0300
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0c/1047939971_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_242e914bd6127276d408866f2674276e.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Причиной аварийной посадки рейса Сочи-Омск в Новосибирской области стал отказ одной из трех гидросистем, заявил генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.По словам Скуратова, в этом случае самолет должен пойти на второй круг, чтобы командир мог оценить серьезность положения. При отказе "зеленой" гидросистемы могут плохо работать тормозные щитки, поэтому тормозной путь воздушного судна увеличивается. Так как длина взлетной полосы в Омске составляет 2500 метров, а в Новосибирске - 3000 метров, пилот принял решение лететь туда, пояснил Скуратов. Но сильный ветер и неполадки, которые увеличили расход топлива, вынудили экипаж приземлиться на поле.По словам гендиректора компании, внешних повреждений самолета нет, пассажиры не пострадали и эвакуировались сами, следуя инструкциям бортпроводников. Страховая компания выплатит им по сто тысяч рублей. Пассажирский самолет А320 совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области рано утром во вторник, 12 сентября. На борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка. Никто серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились пятеро человек – у двоих из них ушибы, у троих поднялось давление.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/reys-sochi-omsk-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-novosibirskoy-oblasti-1047938906.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0c/1047939971_35:0:1246:908_1920x0_80_0_0_0763c50e2a2c989cd2a4c67ecc6129a2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Названа причина аварийной посадки самолета в Новосибирской области
11:35 12.09.2023 (обновлено: 12:04 12.09.2023)
Пассажирский самолет А320 совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik.
Причиной аварийной посадки рейса Сочи-Омск в Новосибирской области стал отказ одной из трех гидросистем, заявил
генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
"При подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета", — сказал он.
По словам Скуратова, в этом случае самолет должен пойти на второй круг, чтобы командир мог оценить серьезность положения.
При отказе "зеленой" гидросистемы могут плохо работать тормозные щитки, поэтому тормозной путь воздушного судна увеличивается. Так как длина взлетной полосы в Омске составляет 2500 метров, а в Новосибирске - 3000 метров, пилот принял решение лететь туда, пояснил Скуратов. Но сильный ветер и неполадки, которые увеличили расход топлива, вынудили экипаж приземлиться на поле.
По словам гендиректора компании, внешних повреждений самолета нет, пассажиры не пострадали и эвакуировались сами, следуя инструкциям бортпроводников. Страховая компания выплатит им по сто тысяч рублей.
Пассажирский самолет А320 совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области рано утром во вторник, 12 сентября. На борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка.
Никто серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились пятеро человек – у двоих из них ушибы, у троих поднялось давление.