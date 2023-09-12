https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/polnomochnyy-predstavitel-abkhazii-v-pridnestrove-vstretilsya-v-glavoy-pmr-1047951246.html
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье встретился в главой ПМР
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье встретился в главой ПМР
Во встрече также принимали участия глава югоосетинского представительства в ПМР Виталий Яновский и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T22:28+0300
2023-09-12T22:28+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Кроме того, были затронуты международные проблемы, взаимодействие в экономической и культурно-образовательной сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/aleksandr-vataman-vstretilsya-s-glavoy-mid-pridnestrovya-1047885348.html
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абхазия, новости, международные отношения, приднестровская молдавская республика
абхазия, новости, международные отношения, приднестровская молдавская республика
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье встретился в главой ПМР
Во встрече также принимали участия глава югоосетинского представительства в ПМР Виталий Яновский и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя республиками, в том числе мероприятия, связанные с празднованием 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Кроме того, были затронуты международные проблемы, взаимодействие в экономической и культурно-образовательной сферах.