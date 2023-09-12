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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T18:59+0300
2023-09-12T18:59+0300
2023-09-12T18:59+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В среду, 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии, непогода
абхазия, погода в абхазии, непогода
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В среду, 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.