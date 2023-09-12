https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/putin-otsenil-poteri-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1047940409.html

Путин оценил потери Киева в ходе контрнаступления

Путин оценил потери Киева в ходе контрнаступления

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня – в нем задействованы бригады, подготовленные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T11:59+0300

2023-09-12T11:59+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

владимир путин

украина

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. С начала контрнаступления Киев потерял 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.Путин добавил, что украинская армия уже потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.Кроме того, президент рассказал и об украинских диверсантах, которые собирались совершить теракт на линии электропередачи. Часть из них была уничтожена, остальные – задержаны. "Идут допросы, что они показывают: задача у них была – нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", – подчеркнул он.Диверсантов готовили английские инструкторы, добавил Владимир Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В нем задействованы более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию.В деловую программу Форума входят бизнес диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/gruppa-ukrainskikh-diversantov-razgromlena-v-bryanskoy-oblasti-1047741752.html

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