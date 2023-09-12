https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/ritsinskiy-natspark-podvel-itogi-leta-2023-goda-1047936990.html

Рицинский нацпарк подвел итоги лета 2023 года

Рицинский нацпарк подвел итоги лета 2023 года

Посещаемость Рицинского национального парка за минувшее лето снизилась почти на 35 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T09:00+0300

2023-09-12T09:00+0300

2023-09-12T09:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c23d573280fb4fa1d5d8c2c54689fe9d.jpg

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Рицинский национальный реликтовый парк за минувшее лето посетили 360,4 тысячи туристов. Об этом Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия."Я убежден, что такое отставание от показателей 2022 года связано с погодой. Май и июнь выдались холодными и дождливыми. В горах почти не прекращались ливни. Но в минувшем августе, благодаря солнечной погоде, посетителей было больше, чем в августе 2022 года, пусть и не намного", - отметил Багателия.По словам директора нацпарка, Рицинский парк в июне текущего года посетили 74,9 тысячи туристов, в июле – 124,8 тысячи, в августе – 160,5 тысячи гостей. Адамур Багателия добавил, что с января было продано билетов на общую сумму 289,9 миллиона рублей, 237,3 из них приходятся на летние продажи. В прошлом году за аналогичный период объект заработал 309,9 миллиона рублей.Директор объекта подчеркнул, что эти показатели никак не повлияют на деятельность Рицинского парка и все запланированные на 2023 год работы будут произведены. В них входят как ремонтно-восстановительные проекты, так и научные исследования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/turpoezd-ritsa-pribyl-v-abkhaziyu-1047912264.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии