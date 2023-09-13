https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/glava-mid-nazval-stsenarii-resheniya-gruziey-abkhazskogo-voprosa-1047970673.html

Глава МИД назвал сценарии решения Грузией абхазского вопроса

Глава МИД назвал сценарии решения Грузией абхазского вопроса

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Грузия рассматривает в том числе сценарий военного решения абхазского вопроса, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T20:52+0300

2023-09-13T20:52+0300

2023-09-13T20:52+0300

в абхазии

мид абхазии

абхазия

грузия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122216_169:271:1607:1080_1920x0_80_0_0_e26bf9ecc6260ca0866bd46fff0dd165.jpg

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Грузия рассматривает в том числе сценарий военного решения абхазского вопроса, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Первым сценарием министр назвал "вовлечение без признания", которое реализует правительство Грузии при поддержке США, надеясь привлечь жителей Абхазии бесплатным здравоохранением и работой неправительственных организаций. "Грузины при поддержке США исходят из того, что за счет бесплатного здравоохранения, за счет работы неправительственных организаций они смогут привлечь наших людей, вовлечь наш народ и таким образом решить, как они говорят, проблему Абхазии. Это мягкий сценарий. Это то, что мы видели во многих постсоветских странах", – заявил глава МИД.По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/vneshnyaya-politika-priznanie-i-bezopasnost-chto-obsudil-glava-mid-s-zhitelyami-ochamchyry-1047601232.html

абхазия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, абхазия, грузия, политика