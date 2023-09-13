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Глава МИД назвал сценарии решения Грузией абхазского вопроса
Глава МИД назвал сценарии решения Грузией абхазского вопроса
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Грузия рассматривает в том числе сценарий военного решения абхазского вопроса, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T20:52+0300
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Грузия рассматривает в том числе сценарий военного решения абхазского вопроса, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Первым сценарием министр назвал "вовлечение без признания", которое реализует правительство Грузии при поддержке США, надеясь привлечь жителей Абхазии бесплатным здравоохранением и работой неправительственных организаций. "Грузины при поддержке США исходят из того, что за счет бесплатного здравоохранения, за счет работы неправительственных организаций они смогут привлечь наших людей, вовлечь наш народ и таким образом решить, как они говорят, проблему Абхазии. Это мягкий сценарий. Это то, что мы видели во многих постсоветских странах", – заявил глава МИД.По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/vneshnyaya-politika-priznanie-i-bezopasnost-chto-obsudil-glava-mid-s-zhitelyami-ochamchyry-1047601232.html
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мид абхазии, абхазия, грузия, политика
мид абхазии, абхазия, грузия, политика
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Грузия рассматривает в том числе сценарий военного решения абхазского вопроса, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
"Второй сценарий, который остается в действии - сценарий военного решения абхазского вопроса, как они говорят. Грузины тратят сотни миллионов долларов на наступательные вооружения. Грузины начинают производство ударных, а не разведывательных дронов, БПЛА. Это все не оборонительное вооружение", - отметил Ардзинба.
Первым сценарием министр назвал "вовлечение без признания", которое реализует правительство Грузии при поддержке США, надеясь привлечь жителей Абхазии бесплатным здравоохранением и работой неправительственных организаций.
"Грузины при поддержке США исходят из того, что за счет бесплатного здравоохранения, за счет работы неправительственных организаций они смогут привлечь наших людей, вовлечь наш народ и таким образом решить, как они говорят, проблему Абхазии. Это мягкий сценарий. Это то, что мы видели во многих постсоветских странах", – заявил глава МИД.
По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.