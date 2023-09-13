https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/postradavshim-ot-opolznya-zhitelyam-sela-chagrypsh-vyplatili-bolee-15-milliona-rubley-1047952286.html

Пострадавшим от оползня жителям села Чагрыпш выплатили более 1,5 миллиона рублей

Пострадавшим от оползня жителям села Чагрыпш выплатили более 1,5 миллиона рублей

Мощный ливень в Гагрском районе в июне этого года вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T11:40+0300

2023-09-13T11:40+0300

2023-09-13T11:40+0300

в абхазии

абхазия

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

происшествия

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Более 1,5 миллиона рублей выплатили двум семьям, пострадавшим от схода оползня в селе Чагрыпш в середине июня, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, объем ущерба определила специальная комиссия по ликвидации последствий стихии.Он также добавил, что из места, которое накрыла лавина, вывезли около 1500 грузовиков камня и грунта. На это из местного бюджета выделили 7,5 миллиона рублей."Специалисты также провели осмотр опор моста, расположенного на том участке и дали заключение о том, что лавина их не повредила. Само ущелье, откуда спустился сель, оно небольшое, и нам пока не удалось выяснить, откуда появилась такая лавина. Как утверждают старые жители, выше этого ущелья есть подземное озеро, из которого во время таяния снега происходит выброс воды. Такое было и раньше, говорят они, но не в таких масштабах. Так ли это точно, никто пока сказать не может", – рассказал Цишба.Мощный ливень обрушились на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/raboty-po-raschistke-posledstviy-opolznya-nachalis-v-sele-chagrypsh-1046426281.html

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абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, происшествия