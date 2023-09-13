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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T17:50+0300
2023-09-13T17:50+0300
2023-09-13T18:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 сентября
17:50 13.09.2023 (обновлено: 18:25 13.09.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.