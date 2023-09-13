https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-sentyabrya-1047967579.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T17:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии