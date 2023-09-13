https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/sbornaya-abkhazii-poedet-na-chempionat-mira-po-futbolu-conifa-2024-1047964411.html
Сборная Абхазии поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2024
Сборная Абхазии поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2024
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA пройдет летом 2024 года в Иракском Курдистане. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T16:35+0300
2023-09-13T16:35+0300
2023-09-13T17:15+0300
в абхазии
футбол
абхазия
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038336548_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_73c021b3bdbafd007dda3e5b28c650e4.jpg
СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу стала участницей чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, рассказал Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.По его словам, чтобы определить участников мирового первенства, было решено провести отборочные матчи. По итогам жеребьевки сборная Абхазии должна была сыграть с командами Южной Осетии и Арцаха.Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на Чемпионат мира, так как она действующий чемпион мира, а матч Абхазии с Арцахом, который должен был пройти 10 июля, не состоялся.Исходя из того, что матч не состоялся, по решению организаторов мирового первенства, участие в чемпионате будет принимать Абхазия.Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038336548_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_406c5cdb6979d1dcbf9589d65c62fa46.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, абхазия, спорт
Сборная Абхазии поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2024
16:35 13.09.2023 (обновлено: 17:15 13.09.2023)
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA пройдет летом 2024 года в Иракском Курдистане.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу стала участницей чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, рассказал Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.
По его словам, чтобы определить участников мирового первенства, было решено провести отборочные матчи. По итогам жеребьевки сборная Абхазии должна была сыграть с командами Южной Осетии и Арцаха.
Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на Чемпионат мира, так как она действующий чемпион мира, а матч Абхазии с Арцахом, который должен был пройти 10 июля, не состоялся.
"У нас должен был состояться матч с Арцахом 10 июля, но, к сожалению, команда не смогла приехать на игру, потому что они не получили гуманитарный коридор", – сказал Шабат Логуа.
Исходя из того, что матч не состоялся, по решению организаторов мирового первенства, участие в чемпионате будет принимать Абхазия.
Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.