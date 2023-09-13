https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/sbornaya-abkhazii-poedet-na-chempionat-mira-po-futbolu-conifa-2024-1047964411.html

Сборная Абхазии поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2024

Сборная Абхазии поедет на чемпионат мира по футболу ConIFA-2024

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA пройдет летом 2024 года в Иракском Курдистане. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T16:35+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу стала участницей чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, рассказал Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.По его словам, чтобы определить участников мирового первенства, было решено провести отборочные матчи. По итогам жеребьевки сборная Абхазии должна была сыграть с командами Южной Осетии и Арцаха.Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на Чемпионат мира, так как она действующий чемпион мира, а матч Абхазии с Арцахом, который должен был пройти 10 июля, не состоялся.Исходя из того, что матч не состоялся, по решению организаторов мирового первенства, участие в чемпионате будет принимать Абхазия.Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html

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