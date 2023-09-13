https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/turisticheskiy-poezd-ritsa-sovershit-esche-dva-reysa-v-abkhaziyu-v-etom-godu----1047963542.html

Туристический поезд "Рица" совершит еще два рейса в Абхазию в этом году

Туристический поезд "Рица" совершит еще два рейса в Абхазию в этом году

Туристический поезд "Рица" с 82 пассажирами впервые прибыл в Абхазию 10 сентября. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T14:45+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит еще два рейса в Абхазию в этом году, сказал в интервью радио Sputnik начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия. По словам Харазия, ООО "АЖД-тур", созданный для предоставления качественных услуг по размещению и туристическому обслуживанию пассажиров, будет взаимодействовать с "РЖД-туром" для комфортного пребывания туристов в республике. Для пассажиров поезда в Абхазии предусмотрена туристическая программа – это посещение Рицинского реликтового парка, Новоафонского монастыря и пещеры, знакомства с достопримечательностями Сухума, посещение Илорского храма в Очамчырском районе, отметил Харазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/kharaziya-o-zapuske-turpoezda-ritsa-v-abkhaziyu-esche-odin-shazhok-k-bolshomu-uspekhu-1047957141.html

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