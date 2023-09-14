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Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию
Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию
В четверг, 14 сентября, глава МИД встретился с активом Нового Афона, Гудауты, Гагры и Пицунды. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T20:01+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Беларусь и Абхазия налаживают экономические связи и заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обеспечит беспошлинную торговлю между странами. "Для нас это де-факто экономическое признание. И от того, как мы воспользуемся этой возможностью зависит дальнейшая траектория политических отношений с республикой Беларусь", — сказал он.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности и развитие отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока. В частности, речь шла о реализации идеи делового совета "Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты".По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Сухумском районах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/glava-mid-nazval-stsenarii-resheniya-gruziey-abkhazskogo-voprosa-1047970673.html
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии, белоруссия
абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии, белоруссия
Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию
20:01 14.09.2023 (обновлено: 21:18 14.09.2023)
В четверг, 14 сентября, глава МИД встретился с активом Нового Афона, Гудауты, Гагры и Пицунды.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Беларусь и Абхазия налаживают экономические связи и заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обеспечит беспошлинную торговлю между странами.
"Для нас это де-факто экономическое признание. И от того, как мы воспользуемся этой возможностью зависит дальнейшая траектория политических отношений с республикой Беларусь", — сказал он.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности и развитие отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока. В частности, речь шла о реализации идеи делового совета "Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты".
По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Сухумском районах.