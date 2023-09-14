https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ardzinba-zayavil-chto-belarus-de-fakto-ekonomicheski-priznala-abkhaziyu--1047988560.html

Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию

Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию

В четверг, 14 сентября, глава МИД встретился с активом Нового Афона, Гудауты, Гагры и Пицунды. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T20:01+0300

2023-09-14T20:01+0300

2023-09-14T21:18+0300

абхазия

в абхазии

новости

инал ардзинба

мид абхазии

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/19/1041147973_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_0799a12e8930a461488e52292d8feaf2.jpg

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Беларусь де-факто экономически признала Абхазию. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Беларусь и Абхазия налаживают экономические связи и заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обеспечит беспошлинную торговлю между странами. "Для нас это де-факто экономическое признание. И от того, как мы воспользуемся этой возможностью зависит дальнейшая траектория политических отношений с республикой Беларусь", — сказал он.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности и развитие отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока. В частности, речь шла о реализации идеи делового совета "Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты".По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Ранее такие встречи проходили в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Сухумском районах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/glava-mid-nazval-stsenarii-resheniya-gruziey-abkhazskogo-voprosa-1047970673.html

абхазия

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, инал ардзинба, мид абхазии, белоруссия