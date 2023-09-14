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Бюсты абхазских военачальников установят в Парке Славы ко Дню Победы
Бюсты абхазских военачальников установят в Парке Славы ко Дню Победы
Решение об установке бюстов было принято Государственной комиссией по празднованию 30-летия Победы и Независимости под председательством вице-президента... 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T12:23+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюсты абхазских военачальников Владимира Аршба, Гиви Агрба и Мушни Хварцкия установят ко Дню Победы и Независимости Абхазии в Парке Славы в Сухуме, рассказал министр культуры республики Даур Кове.Эскизы бюстов разработали художники Амиран Адлейба и Руслан Габлия. Они также были авторами памятников бывшему вице-премьеру и министру обороны Абхазии Султану Сосналиеву и полководцу абхазской армии во время Отечественной войны Сергею Дбар, которые также установлены в Парке Славы.Владимир Аршба – Герой Абхазии, кавалер ордена Леона, первый министр обороны Абхазии.Гиви Агрба – Герой Абхазии, генерал-лейтенант, министр внутренних дел Абхазии, председатель Службы госбезопасности, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.Мушни Хварцкия – Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом, ученый-археолог. Погиб в декабре 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, сухум
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, сухум
Бюсты абхазских военачальников установят в Парке Славы ко Дню Победы
12:23 14.09.2023 (обновлено: 13:14 14.09.2023)
Решение об установке бюстов было принято Государственной комиссией по празднованию 30-летия Победы и Независимости под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюсты абхазских военачальников Владимира Аршба, Гиви Агрба и Мушни Хварцкия установят ко Дню Победы и Независимости Абхазии в Парке Славы в Сухуме, рассказал министр культуры республики Даур Кове.
По его словам, работы по заливке постаментов начались сегодня, сами бюсты установят примерно к 20 сентября. Официальное открытие состоится в День Победы, 30 сентября.
Эскизы бюстов разработали художники Амиран Адлейба и Руслан Габлия. Они также были авторами памятников бывшему вице-премьеру и министру обороны Абхазии Султану Сосналиеву и полководцу абхазской армии во время Отечественной войны Сергею Дбар, которые также установлены в Парке Славы.
Владимир Аршба – Герой Абхазии, кавалер ордена Леона, первый министр обороны Абхазии.
Гиви Агрба – Герой Абхазии, генерал-лейтенант, министр внутренних дел Абхазии, председатель Службы госбезопасности, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.
Мушни Хварцкия – Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом, ученый-археолог. Погиб в декабре 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.