https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/byusty-abkhazskikh-voenachalnikov-ustanovyat-v-parke-slavy-ko-dnyu-pobedy-1047978147.html

Бюсты абхазских военачальников установят в Парке Славы ко Дню Победы

Бюсты абхазских военачальников установят в Парке Славы ко Дню Победы

Решение об установке бюстов было принято Государственной комиссией по празднованию 30-летия Победы и Независимости под председательством вице-президента... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T12:23+0300

2023-09-14T12:23+0300

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюсты абхазских военачальников Владимира Аршба, Гиви Агрба и Мушни Хварцкия установят ко Дню Победы и Независимости Абхазии в Парке Славы в Сухуме, рассказал министр культуры республики Даур Кове.Эскизы бюстов разработали художники Амиран Адлейба и Руслан Габлия. Они также были авторами памятников бывшему вице-премьеру и министру обороны Абхазии Султану Сосналиеву и полководцу абхазской армии во время Отечественной войны Сергею Дбар, которые также установлены в Парке Славы.Владимир Аршба – Герой Абхазии, кавалер ордена Леона, первый министр обороны Абхазии.Гиви Агрба – Герой Абхазии, генерал-лейтенант, министр внутренних дел Абхазии, председатель Службы госбезопасности, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.Мушни Хварцкия – Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом, ученый-археолог. Погиб в декабре 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, сухум