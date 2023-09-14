https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/informatsiya-o-minirovanii-sukhumskoy-shkoly-ne-podtverdilas-1047980954.html
Информация о минировании сухумской школы не подтвердилась
Информация о минировании сухумской школы не подтвердилась
Звонок о том, что одна из столичных школ заминирована, поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям днем в четверг, 14 сентября. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T15:13+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Информация о минировании Сухумской школы № 2 не подтвердилась, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.Минеры и кинологи проверили здание и ничего не обнаружили, проверка завершена.Учеников и преподавателей сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании днем в четверг, 14 сентября. На место выехали кинологи, саперы, сотрудники Службы государственной безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/uchenikov-sukhumskoy-shkoly-2-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii-1047980126.html
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Информация о минировании сухумской школы не подтвердилась
15:13 14.09.2023 (обновлено: 15:17 14.09.2023)
Звонок о том, что одна из столичных школ заминирована, поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям днем в четверг, 14 сентября.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Информация о минировании Сухумской школы № 2 не подтвердилась, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Минеры и кинологи проверили здание и ничего не обнаружили, проверка завершена.
Учеников и преподавателей сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании днем в четверг, 14 сентября. На место выехали кинологи, саперы, сотрудники Службы государственной безопасности.