https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/informatsiya-o-minirovanii-sukhumskoy-shkoly-ne-podtverdilas-1047980954.html

Информация о минировании сухумской школы не подтвердилась

Информация о минировании сухумской школы не подтвердилась

Звонок о том, что одна из столичных школ заминирована, поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям днем в четверг, 14 сентября. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Информация о минировании Сухумской школы № 2 не подтвердилась, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.Минеры и кинологи проверили здание и ничего не обнаружили, проверка завершена.Учеников и преподавателей сухумской школы №2 эвакуировали из-за сообщения о минировании днем в четверг, 14 сентября. На место выехали кинологи, саперы, сотрудники Службы государственной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/uchenikov-sukhumskoy-shkoly-2-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii-1047980126.html

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