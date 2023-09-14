https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/minprosvescheniya-abkhazii-vydelilo-bolee-600-komplektov-shkolnoy-formy-nuzhdayuschimsya-semyam-1047985782.html

Минпросвещения Абхазии выделило более 600 комплектов школьной формы нуждающимся семьям

Минпросвещения Абхазии выделило более 600 комплектов школьной формы нуждающимся семьям

Списки семей, нуждающихся в выделении формы для школьников, были составлены районными отделами образования. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T18:59+0300

2023-09-14T18:59+0300

2023-09-14T18:59+0300

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения Абхазии передало более 600 комплектов школьной формы малоимущим и многодетным семьям, рассказали Sputnik в пресс-службе ведомства. Уточняется, что 14 сентября комплекты для мальчиков и девочек были переданы в районные отделы образования. Они в последующем и раздадут форму в соответствии со списками нуждающихся. В пресс-службе Минпроса отметили, что ведомство сделало все возможное для того, чтобы в этом году форму получили те школьники, которые не получали ее до этого.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/podgotovitelnye-klassy-otkroyut-v-abkhazskikh-shkolakh-1047788732.html

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