https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/muzhchina-pogib-v-avarii-v-novom-afone-1047974874.html

Мужчина погиб в аварии в Новом Афоне

Мужчина погиб в аварии в Новом Афоне

Водитель не справился с управлением автомобилем и въехал в столб по республиканской трассе в Новом Афоне. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T10:51+0300

2023-09-14T10:51+0300

2023-09-14T10:51+0300

в абхазии

абхазия

новости

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадри Есиава. 32-летний мужчина погиб в аварии в Новом Афоне, сообщил Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 6:00 четверга, 14 сентября. Водитель не справился с управлением и въехал в столб.На месте работает следственная оперативная группа, которая изучает обстоятельства происшествия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/avtomobil-perevernulsya-na-trasse-v-verkhney-eshere-1047943354.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дтп