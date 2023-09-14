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https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/muzhchina-pogib-v-avarii-v-novom-afone-1047974874.html
Мужчина погиб в аварии в Новом Афоне
Мужчина погиб в аварии в Новом Афоне
Водитель не справился с управлением автомобилем и въехал в столб по республиканской трассе в Новом Афоне. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T10:51+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадри Есиава. 32-летний мужчина погиб в аварии в Новом Афоне, сообщил Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 6:00 четверга, 14 сентября. Водитель не справился с управлением и въехал в столб.На месте работает следственная оперативная группа, которая изучает обстоятельства происшествия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/avtomobil-perevernulsya-na-trasse-v-verkhney-eshere-1047943354.html
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абхазия, новости, дтп
абхазия, новости, дтп

Мужчина погиб в аварии в Новом Афоне

10:51 14.09.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Мигалки
Мигалки - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Водитель не справился с управлением автомобилем и въехал в столб по республиканской трассе в Новом Афоне.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадри Есиава. 32-летний мужчина погиб в аварии в Новом Афоне, сообщил Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 6:00 четверга, 14 сентября. Водитель не справился с управлением и въехал в столб.
На месте работает следственная оперативная группа, которая изучает обстоятельства происшествия.
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