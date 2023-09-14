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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с центром над европейской территорией России. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T19:56+0300

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абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В пятницу, 15 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии