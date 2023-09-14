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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-voennykh-katerov-v-chernom-more-1047974273.html
Российские военные уничтожили пять украинских военных катеров в Черном море
Российские военные уничтожили пять украинских военных катеров в Черном море
Всего с начала сентября российские войска уничтожили более двадцати украинских безэкипажных катеров. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T10:25+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять украинских катеров-дронов, сообщает Министерство обороны России."14 сентября, около 05:00, вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", – говорится в сообщении ведомства.Все катера были уничтожены ответным огнем с корабля.Вооруженные силы Украины ранее предпринимали попытки атаковать корабли Черноморского флота с помощью надводных дронов. Последняя такая попытка была совершена 13 сентября – тогда морская авиация России уничтожила три катера ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/tri-bezekipazhnykh-katera-vsu-byli-unichtozheny-v-chernom-more-1047969141.html
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россия, украина, новости, черное море, черноморский флот вмф россии
россия, украина, новости, черное море, черноморский флот вмф россии

Российские военные уничтожили пять украинских военных катеров в Черном море

10:25 14.09.2023 (обновлено: 10:30 14.09.2023)
© Sputnik / Василий Батанов / Перейти в фотобанкЛетний период обучения на ЧФ впервые открылся смотром на рейде Севастополя
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© Sputnik / Василий Батанов
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Всего с начала сентября российские войска уничтожили более двадцати украинских безэкипажных катеров.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять украинских катеров-дронов, сообщает Министерство обороны России.
"14 сентября, около 05:00, вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", – говорится в сообщении ведомства.
Все катера были уничтожены ответным огнем с корабля.
Вооруженные силы Украины ранее предпринимали попытки атаковать корабли Черноморского флота с помощью надводных дронов. Последняя такая попытка была совершена 13 сентября – тогда морская авиация России уничтожила три катера ВСУ.
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