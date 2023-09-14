https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-voennykh-katerov-v-chernom-more-1047974273.html

Российские военные уничтожили пять украинских военных катеров в Черном море

Российские военные уничтожили пять украинских военных катеров в Черном море

Всего с начала сентября российские войска уничтожили более двадцати украинских безэкипажных катеров. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T10:25+0300

2023-09-14T10:25+0300

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять украинских катеров-дронов, сообщает Министерство обороны России."14 сентября, около 05:00, вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", – говорится в сообщении ведомства.Все катера были уничтожены ответным огнем с корабля.Вооруженные силы Украины ранее предпринимали попытки атаковать корабли Черноморского флота с помощью надводных дронов. Последняя такая попытка была совершена 13 сентября – тогда морская авиация России уничтожила три катера ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/tri-bezekipazhnykh-katera-vsu-byli-unichtozheny-v-chernom-more-1047969141.html

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