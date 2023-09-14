https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/situatsiyu-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-na-soveschanii-u-prezidenta-abkhazii-1047990255.html

Ситуацию в сфере образования обсудили на совещании у президента Абхазии

Ситуацию в сфере образования обсудили на совещании у президента Абхазии

В совещании также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T22:10+0300

2023-09-14T22:10+0300

2023-09-14T22:10+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы развития сферы образования и готовности к новому учебному году с представителями Министерства просвещения и районных отделов образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, часть абхазских выпускников приняла решение учиться в России. По квоте Россотрудничества учатся 84 человека, по линии Минпросвещения в российские вузы и колледжи поступили 15 абитуриентов, в IT-колледж "Сириус" попали два человека. Глава Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказал, что в 2023 году на ремонт в учебных учреждениях из бюджета республики было потрачено 64 миллиона рублей. Летом ремонты прошли в сухумской школе №1, в Республиканской детско-юношеской спортивной школы, в Калдахуарской школе-интернате и других учреждения. Что до обеспеченности школьников учебниками, то, по словам Инала Габлия, школам республики было выделено более 18 тысяч учебников на абхазском, кроме того, ожидается поставка более 32 тысяч экземпляров российских учебников для 8-9 классов. На совещании был поднят и вопрос безопасности в детских садах и школах. Президент Аслан Бжания поручил оснастить камерами видеонаблюдения сначала школы-интернаты, а затем и остальные школы Абхазии. Кроме того, были обсуждены и другие наиболее актуальные проблемы - нехватка кадров, проблема абхазского языка, загруженность школ. Большая часть вопросов, подчеркнул Аслан Бжания, упираются в экономику - для привлечения учителей в школы необходимо повышать заработную плату, для улучшения состояния школ и оснащения классов всем необходимым также нужны финансовые средства. Глава государства дал поручение обеспечить максимальное решение данных вопросов до конца октября, чтобы наладить учебный процесс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-nachale-uchebnogo-goda-v-abkhazii--1047802745.html

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