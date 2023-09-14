https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/troe-inostrantsev-zaderzhany-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1047990616.html
Трое иностранцев задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Трое иностранцев задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Трое иностранцев, осуществлявшие тайные закладки на сухумских улицах, были задержаны с поличным сотрудниками УКОН МВД Абхазии. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T22:39+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Двое граждан Таджикистана и один гражданин Туркменистана задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. При себе у двух граждан Таджикистана - 21-летнего Фаруха Амирова и 25-летнего Шахмансура Абдурахмонова обнаружили по 39 заизолированных свертков с метадоном общей массой более 40 граммов. Еще один задержанный, гражданин Туркменистана Севинчбек Джумениазов помогал Амирову и Абдурахмонову прятать закладки в укромных местах - на территории, прилегающей к столичному вокзалу, во дворах многоквартирных домов на улице Агумава и в районе инфекционной больницы. В указанных местах сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще десять свертков с метадоном. Таким образом, общая масса изъятого запрещенного вещества составила 46 граммов. Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемые заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/kontrabandu-narkotikov-presekli-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse--1047960886.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Трое иностранцев задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Трое иностранцев, осуществлявшие тайные закладки на сухумских улицах, были задержаны с поличным сотрудниками УКОН МВД Абхазии.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Двое граждан Таджикистана и один гражданин Туркменистана задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
При себе у двух граждан Таджикистана - 21-летнего Фаруха Амирова и 25-летнего Шахмансура Абдурахмонова обнаружили по 39 заизолированных свертков с метадоном общей массой более 40 граммов.
Еще один задержанный, гражданин Туркменистана Севинчбек Джумениазов помогал Амирову и Абдурахмонову прятать закладки в укромных местах - на территории, прилегающей к столичному вокзалу, во дворах многоквартирных домов на улице Агумава и в районе инфекционной больницы.
В указанных местах сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще десять свертков с метадоном. Таким образом, общая масса изъятого запрещенного вещества составила 46 граммов.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемые заключены под стражу.