https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html

Украинский военный приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Украинский военный приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T21:39+0300

2023-09-14T21:39+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Суд приговорил украинского военнослужащего Михаила Чистоплясова к 22 годам лишения свободы за убийство мирного жителя. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следственный комитет сообщает, что в марте 2022 года Чистоплясов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Чистоплясов знал о приказе участников полка "Азов"* о том, что нужно любыми способами удержать город под контролем Киева, в том числе, допуская убийства мирных граждан. По приказу командира обвиняемый выстрелил в 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде мимо украинских позиций. Мирный житель скончался на месте. В ходе предварительного следствия Чистоплясов признал свою вину и раскаялся в содеянном.* Запрещенная в России террористическая организация

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/dvoikh-ukrainskikh-voennykh-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047942453.html

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