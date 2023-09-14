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Украинский военный приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
Украинский военный приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей. 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T21:39+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Суд приговорил украинского военнослужащего Михаила Чистоплясова к 22 годам лишения свободы за убийство мирного жителя. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следственный комитет сообщает, что в марте 2022 года Чистоплясов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Чистоплясов знал о приказе участников полка "Азов"* о том, что нужно любыми способами удержать город под контролем Киева, в том числе, допуская убийства мирных граждан. По приказу командира обвиняемый выстрелил в 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде мимо украинских позиций. Мирный житель скончался на месте. В ходе предварительного следствия Чистоплясов признал свою вину и раскаялся в содеянном.* Запрещенная в России террористическая организация
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/dvoikh-ukrainskikh-voennykh-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047942453.html
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новости, россия, украина, следственный комитет рф
Украинский военный приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
21:39 14.09.2023 (обновлено: 21:40 14.09.2023)
Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Суд приговорил украинского военнослужащего Михаила Чистоплясова к 22 годам лишения свободы за убийство мирного жителя. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Чистоплясов признан виновным в применении запрещенных методов в вооруженном конфликте, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, а также убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам идеологической ненависти.
Следственный комитет сообщает, что в марте 2022 года Чистоплясов и его сослуживцы занимали боевую позицию на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.
Чистоплясов знал о приказе участников полка "Азов"* о том, что нужно любыми способами удержать город под контролем Киева, в том числе, допуская убийства мирных граждан.
По приказу командира обвиняемый выстрелил в 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде мимо украинских позиций. Мирный житель скончался на месте.
В ходе предварительного следствия Чистоплясов признал свою вину и раскаялся в содеянном.
* Запрещенная в России террористическая организация