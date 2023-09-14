https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/vosstanovleno-avtomobilnoe-dvizhenie-po-levoy-chasti-krymskogo-mosta-1047983633.html

Восстановлено автомобильное движение по левой части Крымского моста

Восстановлено автомобильное движение по левой части Крымского моста

Левая сторона моста наиболее сильно пострадала в результате террористической атаки 17 июля, после чего было организовано реверсивное движение по правому... 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T17:40+0300

2023-09-14T17:40+0300

2023-09-14T17:40+0300

новости

россия

крымский мост

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Движение легкового транспорта по левой части Крымского моста восстановлено, сообщает Росавтодор.Рабочие заменили два пролетных строения и отремонтировали поврежденные подферменники опор. Для их сборки потребовалось 534 тонны металлоконструкций. Работы заняли 59 дней. В них были задействованы 250 человек и 15 единиц техники. Схема движения по мосту была оптимизирована – там, где раньше нужно было двигаться в реверсивном режиме, машины едут по одной полосе в каждом направлении. После этого транспорт, который едет на полуостров, уже движется по двум полосам, так же, как и машины, направляющиеся на материк – только на одном участке дорога вновь сужается до одной полосы. Подготовка к демонтажу правого пролета и надвижке нового начинается 14 сентября. Все работы по восстановлению Крымского моста будут завершены к 1 ноября 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dvizhenie-avtobusov-otkryto-na-krymskom-mostu-1042084199.html

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