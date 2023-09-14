https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/vosstanovleno-avtomobilnoe-dvizhenie-po-levoy-chasti-krymskogo-mosta-1047983633.html
Восстановлено автомобильное движение по левой части Крымского моста
Восстановлено автомобильное движение по левой части Крымского моста
Левая сторона моста наиболее сильно пострадала в результате террористической атаки 17 июля, после чего было организовано реверсивное движение по правому... 14.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-14T17:40+0300
2023-09-14T17:40+0300
2023-09-14T17:40+0300
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россия
крымский мост
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Движение легкового транспорта по левой части Крымского моста восстановлено, сообщает Росавтодор.Рабочие заменили два пролетных строения и отремонтировали поврежденные подферменники опор. Для их сборки потребовалось 534 тонны металлоконструкций. Работы заняли 59 дней. В них были задействованы 250 человек и 15 единиц техники. Схема движения по мосту была оптимизирована – там, где раньше нужно было двигаться в реверсивном режиме, машины едут по одной полосе в каждом направлении. После этого транспорт, который едет на полуостров, уже движется по двум полосам, так же, как и машины, направляющиеся на материк – только на одном участке дорога вновь сужается до одной полосы. Подготовка к демонтажу правого пролета и надвижке нового начинается 14 сентября. Все работы по восстановлению Крымского моста будут завершены к 1 ноября 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/dvizhenie-avtobusov-otkryto-na-krymskom-mostu-1042084199.html
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новости, россия, крымский мост
новости, россия, крымский мост
Восстановлено автомобильное движение по левой части Крымского моста
Левая сторона моста наиболее сильно пострадала в результате террористической атаки 17 июля, после чего было организовано реверсивное движение по правому пролету.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik.
Движение легкового транспорта по левой части Крымского моста восстановлено, сообщает
Росавтодор.
Рабочие заменили два пролетных строения и отремонтировали поврежденные подферменники опор. Для их сборки потребовалось 534 тонны металлоконструкций.
"Самыми технически сложными этапами восстановления стали строительство временного рабочего моста, транспортировка и монтаж нового пролета. Учитывая, что для этих работ не требовалось задействовать правую сторону Крымского моста, они были выполнены без ввода дополнительных ограничений для движения транспорта и не создали никаких неудобств автомобилистам. Временный мост выполнил свою задачу, мы уже приступили к его демонтажу", – рассказал начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Работы заняли 59 дней. В них были задействованы 250 человек и 15 единиц техники.
Схема движения по мосту была оптимизирована – там, где раньше нужно было двигаться в реверсивном режиме, машины едут по одной полосе в каждом направлении. После этого транспорт, который едет на полуостров, уже движется по двум полосам, так же, как и машины, направляющиеся на материк – только на одном участке дорога вновь сужается до одной полосы.
Подготовка к демонтажу правого пролета и надвижке нового начинается 14 сентября. Все работы по восстановлению Крымского моста будут завершены к 1 ноября 2023 года.